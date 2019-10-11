原标题：“栗子花”下的梦魇——颜色革命给乌克兰带来了什么

新华社基辅10月10日电 综述：“栗子花”下的梦魇——颜色革命给乌克兰带来了什么

新华社记者李东旭

秋天的乌克兰，遍地金黄，被乌克兰人民视为富足象征的栗子树硕果累累。而以“栗子花”命名的颜色革命却没能给乌克兰人民带来富足。

2013年底，乌克兰爆发独立广场抗议活动，随后引发克里米亚脱离乌克兰及乌东部冲突，多年动荡不安给乌克兰民众造成重大人员伤亡和经济压力。

过去几年，乌克兰经济增长在低水平徘徊，国际债务压力不断增大，颜色革命的后遗症持续贻害国家发展。对此，乌克兰政府近期制定严苛发展目标，计划吸引数百亿外国直接投资，推动新增上百万个就业岗位，力图改善民生，推动国家进入正常发展轨道。

动荡不定使乌深陷危机泥潭难自拔

2013年底，乌政府决定暂停有关与欧盟签署联系国协定的准备工作，随后出现街头示威并持续三个月之久。首都基辅独立广场演变成流血冲突现场，包括警察在内总计超过100人死亡，数百人受伤。时任总统亚努科维奇出逃，反对派上台搭建新政府。随后，乌南部克里米亚经全民公投宣布独立，乌克兰东部则爆发政府军与民间武装冲突……

乌克兰危机持续蔓延，乌东部战火不息已达数年。根据去年10月乌克兰国防部的统计，乌东冲突中乌军阵亡人数已过万。联合国观察团报告显示，截至今年8月，乌东冲突已造成至少3339名平民死亡。

乌克兰政策分析与管理研究所所长博特尼克·鲁斯兰说，乌民众现在对独立广场示威活动支持率很低，普遍认为其结果主要是负面的，导致了乌东冲突和经济衰退。“根据估算，乌克兰在过去5年中损失了5％至7％的领土，流失了15％至20％的人口。乌民众生活水平下降，货币贬值严重，全国超过一半的人口处于贫困线以下。”

政治危机引发经济断崖式下滑

持续多年的危机，对乌克兰经济而言是一场灾难。

根据世界银行数据，2013年底爆发危机以来，乌经济各项数据呈现断崖式下滑。2013年乌克兰国内生产总值为1833亿美元，2014年锐减为1335亿美元，2018年跌至1308亿美元。

经济快速下行导致债务和失业激增。按照国际货币基金组织数据，2018年乌克兰人均国内生产总值被摩尔多瓦超过，成为欧洲“垫底”国。

为摆脱东挪西借、举债度日的财政状况，乌克兰新任总理贡恰鲁克9月表示，在接下来几年里乌克兰将遭遇历史上最严重的债务危机，为实现经济正常运转和人民改善生活的要求，未来五年乌克兰经济必须实现增长40%的目标才能涉险过关。

民主自由不应成为暴力的遮羞布

2014年2月18日，正是独立广场抗议活动最为紧张的时刻，示威者在广场附近一辆汽车里发现了一支狙击步枪。反对派领导人帕申斯基随后赶来，在众目睽睽下护送这位携枪的“不明身份者”离开现场，被示威者用手机拍下整个过程。

同一天，独立广场发生枪击事件。据乌克兰内务部和警方消息，示威者中有人朝执法人员开枪，导致7名警察死亡，298名警察受伤。这次流血事件直接导致事态失控，亚努科维奇不久后下台，反对派随后指派帕申斯基出任多个高级职位。

两年后亲历当年枪击事件的格鲁吉亚狙击手列瓦济什维利向媒体指认，正是帕申斯基向狙击手们下达了向乌克兰“金雕”特战队员和抗议者开枪的命令，以达到激化冲突的目的。

乌克兰前总理阿扎罗夫曾说：“我们很清楚，是西方的特殊部门，以及示威运动领导中的那些恶棍组织了这一（死伤惨重的）挑衅，以便发动政变……然后把这个罪责栽赃给亚努科维奇，并将他撕成碎片，就像对待卡扎菲一样。”

从2004年的“橙色革命”到2013年以来的乌克兰危机，乌克兰先后经历了两次颜色革命，尽管示威者的口号很美丽，但乌克兰人民的生活并没有变得更加美好。西方承诺的“民主、自由、和平、繁荣”的美好迷梦淹没在抗议声浪和隆隆炮火声中。

(责编：刘洁妍、贾文婷)