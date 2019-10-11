中国代表希望哥伦比亚各方坚持推进和平进程

新华社联合国10月10日电 中国常驻联合国副代表吴海涛10日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言，希望哥各方坚持推进和平进程。

吴海涛说，哥伦比亚和平进程对实现哥全面和平与稳定至关重要，也关乎地区安全和发展。哥政府致力于推进和平进程，在加强国家机构建设，推动各领域改革，帮助前武装人员重返社会等领域作出巨大努力，取得积极进展，中方对此表示赞赏。同时，全面落实和平协议也面临一系列挑战。哥伦比亚部分地区安全形势依然脆弱，前武装人员、社会领袖等面临安全威胁。

他说，全面落实和平协议是一项长期的系统工程，涉及政治、安全、发展、社会融合等各方面，面临复杂多样的挑战。希望哥政府及各方坚持不懈向前走，珍惜来之不易的和平进程，将全面落实和平协议作为优先任务，开展包容性政治对话，加快经济社会重建，以对话增进互信，以发展促进和平。

他希望联合国哥伦比亚核查团在尊重哥伦比亚主权、独立、统一和领土完整的基础上，继续同哥各方加强沟通，形成合力，推动哥和平进程取得更多成果。

他表示，中方愿同安理会其他成员一道，为推进哥和平进程，早日实现哥全面和平、稳定与发展作出贡献。

上世纪60年代以来，“哥伦比亚革命武装力量”与哥政府军的武装冲突造成逾22万人死亡，数百万人流离失所。2012年双方开始和谈，并于2016年8月达成最终全面和平协议，结束了长达半个多世纪的武装冲突。联合国安理会2017年7月通过决议，批准成立联合国哥伦比亚核查团，负责对和平协议第二阶段执行情况进行核查。

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