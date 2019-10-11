新华社伦敦10月10日电 新闻分析：英国军体很发达，但为什么不参加军运会？

新华社记者王子江

第七届世界军人运动会将于10月18日在武汉开幕，将有来自100多个国家的现役军人参加首次在中国举办的盛会。但你可能想不到，作为拥有悠久军事体育历史的英国不会参加这次比赛，因为英国不是国际军体理事会（CISM）的成员。

军运会是由CISM组织的比赛，CISM现在一共有140个成员国，其中欧洲42个，欧洲只有8个国家不是会员，其中主要是梵蒂冈、圣马力诺、安道尔等小国，英国不是会员就显得很不正常。其中的原因还得从CISM的成立时说起。

1946年2月，盟军体育理事会（AFSC）在德国法兰克福成立，包括英国、美国和苏联都是创始会员国。AFSC成立后不久，就举行了足球锦标赛，英国队在这一年的11月3日在柏林的奥林匹克体育场以6:3击败捷克斯洛伐克队获得冠军，包括小组赛在内，英国队一共踢了5场比赛，进了33个球，失3球，优势明显。

然而，就在大家准备第二年比赛的时候，1947年6月，美国和英国宣布退出AFSC。希腊军体历史学家摩斯科普罗斯博士在一份研究报告中说，英美退出是因为“各自国内原因和财政条件的限制”。美方退出是因为收到了国内的“命令”，要求美军不得在德国美方占领区外参加体育比赛。鉴于英国和美国的密切关系，英国退出也应该是类似的理由。之后冷战气氛日益紧张，苏联、波兰和捷克斯洛伐克也相继退出。

从1946年到1948年，AFSC举办了11个大的比赛，其中包括足球、田径、游泳、击剑、越野和军事五项。1948年2月，AFSC第六次全会在法国尼斯举行，与会国只剩下丹麦、比利时、法国、卢森堡和荷兰，他们决定成立一个新的组织，这就是国际军事体育理事会（CISM），并确定了“通过体育运动加强友谊”的格言。1951年，美国加入CISM，苏联随后率领社会主义阵营的国家成立了一个社会主义盟军体育委员会（SKDA）的组织，这两大军体组织在冷战时期也进行了很多的合作，1991年，随着冷战结束，SKDA正式并入CISM。

但不管世事如何变换，英国始终没有加入CISM，因此也就缺席了1995年开始创办的历届军运会。

不加入CISM不说明英国军队不重视体育，正相反，英国是最早将体育与军事训练结合在一起的国家之一。早在1860年，英国军队就与牛津大学合作，成立了体育训练中心，为士兵提供体育训练。英国军队足球也曾辉煌一时，由士兵组成的皇家工程队1863年成立，很快就横扫英格兰足坛，并在1875年赢得足总杯冠军。

现在英国三个主要兵种都有自己的协会，其中陆军由一个叫英国军队体育管理委员会(ASCB)的组织负责，相对应的空军组织为皇家空军体育联合会，每个组织都下属近50个单项体育协会。其中ASCB历史最为悠久，成立于1918年。

CISM每次召开全会，都会邀请包括英国在内的很多非会员国代表以观察员的身份参加大会，记者向英国国防部询问为什么英国不参加CISM的具体原因，国防部一名发言人表示，他对CISM并不了解，他在电话中表示：“虽然我们不是CISM的成员，但英国军队非常重视体育运动，也非常重视与各国举行体育交流。”对于英国没有参加CISM的原因，他表示需要调查后再给新华社记者邮件回复，但到发稿为止，记者一直没有收到正式回复。

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