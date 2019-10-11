特朗普称美方有意调停土耳其与叙库尔德人冲突

新华社华盛顿10月10日电（记者刘晨 刘品然）美国总统特朗普10日说，美国有意出面调停当前土耳其在叙利亚东北部对库尔德武装展开的军事行动。他同时警告土耳其如行动“过线”则可能招致美国制裁。

特朗普当天下午在白宫对记者说，他希望美国可以对土耳其对叙库尔德武装的军事行动进行斡旋调停。他同时表示，土耳其清楚美方底线，并暗示如果土耳其行动“过线”，美国或对土耳其实施“非常强硬”的制裁及其他金融措施。

美国国务院一名不愿透露姓名的高级官员当天下午晚些时候在记者吹风会上说，美国理解土耳其的“安全诉求”，但认为土方当前做法是“犯了一个大错误”。该官员说，特朗普已责令国务院寻求令双方停火的可能途径。但如果土耳其的做法“不合适、不人道”或越过了特朗普设定的“界线”，那么美国会让土耳其付出“相当大的代价”。该官员并未解释“界线”的具体含义。

10日上午，联合国安理会就土耳其在叙东北部发起军事行动后的局势举行闭门磋商。会后，美国常驻联合国代表凯莉·克拉夫特对记者说，特朗普向土耳其政府强调，土耳其应对保护当地库尔德居民和包括基督徒在内的其他宗教派别的少数族群承担完全责任，保证不发生人道主义危机，同时必须保证在押的“伊斯兰国”武装分子继续在押，否则将面临“后果”。

长期以来，土耳其视叙库尔德武装为恐怖组织，但美国却视这一武装为反恐作战合作伙伴，这让土耳其在采取行动时颇有顾忌。6日，特朗普与土耳其总统埃尔多安通电话，白宫新闻秘书随后发表的声明说，极端组织“伊斯兰国”已被消灭，美军将从相关区域撤出。9日，土耳其军队对叙利亚北部的库尔德武装展开军事行动。

美军撤离叙北部的做法招致美国会两党不少议员反对。反对者称这一行为背叛了曾与美国合作打击“伊斯兰国”的盟友叙库尔德武装，不仅有损美国公信力，还可能对中东地区反恐斗争带来不利影响，让“伊斯兰国”有机可乘、卷土重来。有美国媒体直言，美国突然宣布从叙利亚东北部撤军，相当于给土耳其军队进入叙境内打击库尔德武装“开绿灯”，这无异于将过去几年来与美军并肩作战打击“伊斯兰国”的库尔德武装送入土耳其军队的“虎口”。（参与记者：尚绪谦）

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