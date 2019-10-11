德国司法部长称9日枪击事件为“极右翼恐怖袭击”

新华社柏林10月10日电（记者任珂 张远）德国司法部长克里斯蒂娜·兰布雷希特10日说，德国东部城市哈雷9日发生的枪击事件是由嫌疑人单独制造的“极右翼恐怖袭击”，右翼极端主义正成为德国最大的安全威胁之一。

根据德国联邦总检察院提供的消息，9日枪击事件的犯罪嫌疑人现年27岁，持有右翼极端主义观点，案发时他携带了4件武器和4公斤炸药，试图用枪打开当地犹太教堂锁住的大门，杀死教堂内人员。失败后，他开枪打死2人、打伤2人，并在网上直播行凶过程。在逃跑途中他被警察逮捕，嫌犯目前面临两项谋杀指控和多项企图谋杀指控。

德国总统施泰因迈尔10日在枪击现场谴责这一罪行，德国总理默克尔当日在纽伦堡一场活动上说，对此事感到“震惊和悲痛”。她表示对右翼极端主义“零容忍”，将采取所有符合宪法的措施予以打击。

分析人士认为，2015年欧洲难民危机爆发后，超过100万难民涌入德国，导致了右翼民粹主义势力上升，是近年来右翼极端主义和排外主义抬头的一个重要原因。

右翼民粹主义政党选择党如今已成为德国第三大政党，在经济发展程度较差的德国东部地区，包括枪击事发地哈雷所在的萨克森-安哈尔特州，该党的支持率更高。德国内政部长泽霍费尔10日表示，德国选择党是“精神上的纵火犯”，指责该党导致了右翼极端主义势力的抬头。

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