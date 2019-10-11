新华社伊斯坦布尔10月11日电 综述：国庆假期中国游客带火土耳其景点

新华社记者易爱军

中国国庆黄金周期间，前来土耳其旅游的中国人数大幅增加，带旺了土耳其旅游市场。据土耳其道拉克旅行社联合创始人塞尔达尔·伊比什估计，黄金周期间到访土耳其的中国游客增幅或达四成。

土耳其蓝莓旅行社总经理伊凡·卡斯勒对新华社记者说，近期游览卡帕多基亚的中国游客占到外国游客人数的70%，两至三周内的热气球观光和宾馆房间都被游客预订一空。

伊比什和卡斯勒都发现，近年来中国游客群体越来越多样化。伊比什说，以前土耳其接待的多是中国老年游客，现在越来越多中国年轻人选择到土耳其度假。此外，中国游客的消费倾向也在发生变化，年轻人更喜欢滑翔伞、徒步旅行等“极限运动”项目。

卡斯勒说，不少年轻中国游客在来土耳其前已经做足了功课，他们很清楚自己在土耳其想做什么、去哪里、吃什么、看什么。

除了卡帕多基亚和历史名城伊斯坦布尔，中国游客还青睐安纳托利亚高原中部的科尼亚省、西南部代尼兹利省的棉花堡和西部伊兹密尔省的以弗所，黑海地区的番红花城和东南部桑利乌尔法省的文明遗迹哥贝克力石阵也越来越受各年龄段的中国游客青睐。

蓝莓旅行社正在考虑首次为中国游客组织黑海地区高地游。卡斯勒说，黑海地区自然风光优美，相信中国人会乐于发现这一地区的独特文化、景观和地方风味。

卡斯勒表示，一些中国游客还乐于参加土耳其“不动产游”项目。过去六七个月，来土耳其购买不动产的中国游客显著增加，促使几家旅行社开设相关游览项目。

据土耳其文化和旅游部统计，今年头8个月，来土耳其旅游的中国游客超过29万人次，同比增长12.66%。卡斯勒和伊比什都表示，希望增加中土之间航班频次，让更多中国游客能够前来土耳其观光旅游。

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