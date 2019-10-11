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印度百年大报：习主席来访，就是头条！

2019年10月11日13:32  来源：新华社客户端
 

　　新华社印度金奈10月11日电 “中国国家主席习近平将于周五到访印度金奈。”

　　在《印度教徒报》位于金奈的总社办公室里，泰米尔纳德邦首席记者拉米娅·坎南敲下一行醒目的英文。

　　9日晚上6点已过，报纸办公楼里，人们开始了紧张的忙碌。

　　“明天头条确认了。”坎南告诉记者，“就是这条习主席来印出席中印领导人第二次非正式会晤的消息。”

　　向习主席介绍印度，金奈是一扇窗口

　　《印度教徒报》日发行量超过150万份，总编辑苏雷什·纳姆巴特负责拍板确定每一天的头条和版面内容。

　　在报社供职20余年，他经手的各种头条不计其数，但有一天的头条让他记忆犹新。

　　2014年9月17日，习主席的署名文章在《印度教徒报》专栏头条刊发。

　　“那时我还是专栏刊印的负责人。在拿到习主席文章后，我召集编辑们读了好几遍。我们集体讨论，敲定头条刊登的样式和位置。”

　　苏雷什·纳姆巴特在自己的办公室，向记者展示2014年9月刊登习主席署名文章的刊页。新华社记者蒋志强摄

　　习主席的文章给纳姆巴特留下深刻印象，“他是一位富有战略眼光的领导人。他对文明见解非常深邃，也展现出深入了解印度的热情。”

　　在纳姆巴特看来，向中国领导人介绍印度，金奈是一扇不错的窗户：

　　——“金奈历史悠久，可以更全面展现印度的文化和文明。”

　　自公元1世纪以来，金奈及其周边地区就是印度南部重要的行政、军事和经济中心。在金奈以南约60公里的一处小镇，有众多列入联合国世界文化遗产名录的历史遗迹。

　　这是位于金奈以南的联合国世界文化遗产。当地人介绍，这些遗迹均有千年以上的历史。浮雕和建筑所表现的内容，均取材于印度神话和史诗。新华社记者王晔摄

　　——“金奈也可以展现当代印度的发展特色。”

　　金奈现在是印度的经济重镇，生产总值在印度城市中排名第四。汽车制造、软件服务、硬件制造和金融服务等产业发达，有“南亚底特律”之称。

　　金奈，原名马德拉斯，坐落于印度东南部绵长的海岸线上，是孟加拉湾沿岸最大的城市之一。新华社记者吕小炜摄

　　武汉会晤后，两国民众更希望了解彼此

　　斯坦利·乔尼，负责为《印度教徒报》选取国际版面的新闻。在晚间的碰头会上，他会就头条和热点提出建议。

　　《印度教徒报》各个版面负责人于晚间召开碰头会，商量确定内容和版面设计。新华社记者赵博摄

　　“自从2018年两国领导人在武汉举行会晤后，印度读者对中国如何发展这个话题的兴趣明显上升。对中国高铁建设、北京大兴机场落成等新闻，读者们反响很热烈。”

　　乔尼说：“我们真的需要增加对彼此的了解。两国领导人在推动双方交流上不遗余力。”

　　在中印高级别人文交流机制的推动下，两国间的人文互动蓬勃发展，青年交流成为一大亮点。

　　武汉会晤结束后，21岁的达克什·卡迪安就收到中方邀请，作为青年代表前往武汉、北京和上海等中国城市访问。

　　谈到那次中国行，这位正在攻读法律系学位的小伙子神情兴奋，“我们参观了高铁工厂，看到了编钟。无论当代中国的工业实力还是古代中国的文化特色，都让我着迷。”

　　不少访华的印度青年，都曾沿两位领导人的足迹漫步武汉东湖，帕尔特·达尔就是其中一员，“走在东湖湖滨，我感受到两国领导人对青年交流的重视”。

　　帕尔特·达尔（左）和达克什·卡迪安展示他们去中国的照片。新华社记者赵旭摄

　　目前，有2万多名印度青年在中国留学，有2000多名中国青年在印学习。

　　在金奈运营汉语培训机构的纳亚克表示：“很多人来参加汉语培训课程。许多青年希望通过学汉语，获得更多交流和就业机会。”

　　印地语、泰米尔语、乌尔都语等印度通行语言，也走进了中国大学校园。

　　北京外国语大学2018级泰米尔语班正在上课。泰米尔语是印度南部民众广泛使用的语言。新华社记者陈杉摄

　　北京外国语大学泰米尔语专业学生李天雨说，“学习语言后发现，除了练瑜伽、看电影和喝红茶，中印之间还有太多可以交流的内容。我们期望自己能做好桥梁。”

　　对两国合作，大家期待更多更好

　　夜色渐深，《印度教徒报》编辑还在紧张地做头条的排版工作。新华社记者赵旭摄

　　文卡特斯瓦伦负责《印度教徒报》的头条版样设计。他的办公室门口，整整齐齐地码放着其他报纸的刊样。

　　“你看，不只是我们的报纸，现在其他媒体都在报道习主席来访的消息。对两国合作，大家都心怀期待。”

　　文卡特斯瓦伦说，他的期待是“两国的务实合作能更多、更好”。

　　进入21世纪以来，中印贸易额由不足30亿美元增长到近千亿美元；约1000多家中国企业在印投资，累计投资额达80亿美元，创造近20万个就业岗位；印企业对华累计投资额近10亿美元，超过三分之二的企业稳定盈利……

　　在金奈当地最大的商场里，一位父亲正在给孩子挑选中国品牌的电子产品。小米、vivo、OPPO等中国手机品牌已占据印度智能手机市场半壁江山。新华社记者史霄萌摄

　　在金奈的加油站里，随处可见印度“支付宝”Paytm的二维码。新华社记者陈杉摄

　　作为世界上仅有的两个10亿人口级别的发展中大国，中印双方经贸合作仍有巨大潜力。

　　乔尼说：“我的期待，是在未来两国能取得更多共识，在更多国际事务领域发挥作用。”

　　他提到，两国都支持多边主义，同为金砖、上合、二十国集团等多边组织成员；在经济全球化、反对贸易保护主义方面有着共同利益；在减少贫困、应对气候变化等方面，两国有共同的立场，“正如习主席所说，中印用一个声音说话，全世界都会倾听”。

　　纳姆巴特说：“两国领导人的非正式会晤，已经证明是一个着眼全局的战略举措。我们期待，未来两国关系能扎实前进。”

　　《印度教徒报》10日头版。新华社记者陈杉摄

　　10日清晨6时，当天的《印度教徒报》已送抵读者手中。头条为两国领导人非正式会晤将于明日起在金奈举行的消息。

　　在标题下的一行字里，这家百年大报着重标出了两个字：“共识”。（记者：陈杉、胡晓明、赵旭、魏建华、骆珺、史霄萌、刘春晖、杨牧、陈健；视频：许杨、刘春晖、杨牧、武笛、蒋志强、赵博、姜磊、赵旭、仇博、陈杉、骆珺、史霄萌；编辑：唐志强、王申）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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