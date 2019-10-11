新华社新德里10月11日电 通讯：产业对接融合渐成中印企业合作新趋势

新华社记者张亚东 张兴军

得益于经济快速增长和地理区位优势，印度正成为中国企业走出去的重要目的地之一。并且，与过去单纯的商品进出口贸易不同，如今产业对接和融合渐成中印合作新趋势。

金发科技是一家中国上市公司，主要从事新材料研发和销售。2012年，金发科技并购了印度金奈一家改性塑料厂，成立金发科技印度分公司，实现本地化生产。随后，金发科技又在新德里和浦那扩大生产线。目前，金发科技印度分公司在改性塑料产量和印度市场占有率方面均处于行业领先位置。

改性塑料的功能类似于添加剂，根据塑料最终用途添加改性材料，能够提高塑料硬度、延展性、耐腐蚀性等多项指标。

“金发在国内的研发投入每年是10亿元人民币，研发人员有200多人，”金发科技印度分公司总经理柏金根说，“我们将国内总部的科研实力充分利用，在印度市场实现快速转化，这帮助我们在印度市场站稳脚跟，并进一步发展壮大。”

“我们能取得今天的成绩，关键是找准了双方的长处，强强联合，成功将一个亏损企业改造成行业领头企业。”柏金根说。

在家电制造领域，产业对接融合也成为中印企业合作的主流模式。海尔南亚市场产品总监黄德成说，海尔最初依托贸易策略进入印度市场，但却失败了。因为印度市场消费需求不同于中国市场，简单引入中国商品“不可避免会出现水土不服现象”。

2007年，海尔印度公司进行转型：从贸易商转变为创立印度本土化品牌的生产商。依靠强大的研发力量，海尔设计、生产出了符合印度消费习惯的家电产品。针对印度炎热的气候特征，2015年海尔在印度推出快速制冷空调；2017年，海尔推出更加节能的变频智能空调；2018年，海尔推出自清洁变频空调。

黄德成说，这些产品都是在对当地市场充分调研后进行研发的，而且在印度当地生产。这一合作模式对印度市场的针对性很强，所以产品很快被市场接受。

在服务业领域，产业对接融合模式也同样出彩。Paytm原是一家印度移动支付企业，主要经营手机充值、彩信彩铃等简单业务，三年前用户只有2500万。而现在，Paytm已经具备扫码打车、预订电影票等更多功能，用户数量超过3亿。

Paytm创始人维贾伊·谢卡尔·夏尔马表示，对他和公司影响和改变最大的就是和中国蚂蚁金服成为战略合作伙伴。

产业对接融合模式不仅令企业获得经济效益，其社会效益也日益显现。夏尔马表示，被誉为印度版“支付宝”的Paytm已成为印度民众日常生活的得力助手，让印度消费者开始充分享受移动互联时代的数字红利。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)