中国教育培训机构在美国波士顿成立教学中心

哈佛大学就业办公室玛丽·弗雷泽-戴维斯女士致辞 张梦旭摄

人民网波士顿10月10日电（记者张梦旭）经过近1年的筹备，10月9日，上午由北京世纪好未来教育科技有限公司创办的学而思网校波士顿教学中心正式开业。哈佛大学就业办公室负责人玛丽·弗雷泽-戴维斯女士、好未来集团美国首席投资官陈丁鸿、学而思网校副总经理郝月菲等出席了当天举行的开业仪式。

弗雷泽-戴维斯女士在开业仪式上表示，目前已有约11位该校毕业生入驻波士顿教学中心。该中心的成立对于促进中美两国间的教育和文化交流有着积极的意义，美国老师和中国学生间的双向互动可以让大家更好的了解彼此。她还对学而思网校为当地创造的就业机会表示感谢，并希望以此为契机让更多的中美年轻人投入到两国的人文交流事业当中。

学而思网校副总经理郝月菲表示，对于孩子们而言，比教授知识更重要的是激发他们的学习动力。学而思将不断探索利用科技手段丰富教学场景和互动模式，如绿幕直播技术等，同时聘用富有经验的教师队伍，为中国孩子带来全新的学习体验。

哈佛大学教育学硕士、波士顿教学中心教师杰瑞·德莱特在接受记者采访时说，当今世界存在诸多壁垒，如贸易壁垒、宗教冲突、意识形态对立等，但是人类同样面临着许多共同的难题，如气候变化、贫困等。“唯有了解对方才能构筑信任，才能让我们携起手来共同迎接未来。我愿从最基础的工作坐起，为促进中美两国人民间的沟通和了解尽自己的绵薄之力。”

好未来集团美国首席投资官陈丁鸿致辞 张梦旭摄 哈佛毕业外教杰瑞·德莱特发言 张梦旭摄 波士顿教学中心外教团队合影 张梦旭摄 学而思网校波士顿教学中心开业剪彩仪式 张梦旭摄 学而思网校副总经理郝月菲在介绍绿幕直播间 张梦旭摄

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)