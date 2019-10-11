话合作 叙友谊 为区域发展开辟新空间

人民网北京10月11日电（刘叶婷、实习生李婷）应印度总理莫迪和尼泊尔总统班达里邀请，习近平主席于10月11日至13日分别赴印度金奈出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。

在日前外交部举行的中外媒体吹风会上，外交部副部长罗照辉表示，此访是在隆重庆祝中华人民共和国成立70周年之后，习近平主席首次出访，也是中国国家主席时隔23年再次访尼，将为中印、中尼乃至中国同南亚关系发展注入新动力，为加强区域互联互通与经贸务实合作开辟新空间，为增进地区人民互信与友谊搭建新平台，为世界和平与繁荣作出新贡献。

把脉龙象共舞 为世界局势注入正能量

去年4月，习近平主席同印度总理莫迪在武汉举行首次非正式会晤，双方进一步加深了两位领导人之间的友谊和信任，开创了中印高层交往的新模式。

“自武汉非正式会晤以来，中印两国关系呈现出积极向好、平稳向上态势，在政治、经济以及地区事务合作等领域都取得了较全面的进展。双方也都认为，中印两国关系的发展是双方在大国外交和周边外交的一大亮点。”清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰接受人民网采访时表示，回顾首次非正式会晤，中印两国刚经历洞朗对峙危机，当时的中印关系也处于几十年来最低谷，中印两国关系之所以能在短时间内趋稳回升，与两国领导人在战略层面上的引领分不开。

“中印关系中一个显著的特点就是高层领航、高层定向。”中国现代国际关系研究院南亚研究所所长胡仕胜接受人民网采访时也表示，洞朗对峙事件后，中印领导人在武汉“对表”对两国关系发展是特别重要的，而即将进行的金奈会晤对双边关系发展、南亚地区稳定将有积极引领作用。

“非正式”是去年武汉会晤的最大看点。散步、喝茶、聊天、看展……在这些非常规活动安排中，中印领导人坦诚交流。在分歧面前没有针锋相对和剑拔弩张，轻松愉快的武汉会晤后，中印关系不断趋稳向好。而此次金奈会晤，中印领导人将谈什么、怎么谈，会有哪些非常规活动安排，将达成哪些会晤成果备受外界期待。

“当前的世界局势极为复杂，回归到大国竞争时代，如何打破这种旧有的、零和博弈的大国关系，中印应该率先做出表率。用东方智慧防止大国关系重新进入冷战格局，这对区域及全球政治经济发展都是大有裨益的。”胡仕胜表示，随着中印两个大国的崛起，在全球范围内“东升西降”的趋势愈加明显，中印两国同心协力、加强合作，对完善全球政治经济治理，促进世界和平与稳定将发挥重要作用。

他进一步指出，中印两国同为发展中国家，除了涉及中印关系的全局性、长期性、战略性的重要问题，发展也将是会晤的重点。“明年是中印两国建交70年，未来中印关系发展或将是一大重点。中印关系历尽坎坷波折走到今天，下一个70年如何走、如何为世界贡献中印两国古老的东方智慧备受期待。”胡仕胜表示。

“预计此次会晤将会延续武汉会晤的良好势头，双方通过加强领导人层面的战略互信，为两国关系的平稳务实发展注入新的动力。”钱峰表示，期望双方无论是在国际格局层面，还是双边关系层面都能达成诸多共识。

夯实传统友谊 为中尼关系开启新时代

中国和尼泊尔是山水相连的友好邻邦，有着紧密的历史、地理、文化联系。中尼两国建交64年来，两国平等相待、相互尊重、相互支持，树立了不同大小和不同社会制度国家间和睦相处、互利合作的典范。

2017年，中尼两国签署了“一带一路”合作备忘录，为两国关系的发展开辟了更加广阔的前景。在双方的共同努力下，一批合作项目陆续落地，惠民生、促发展，给中尼两国带来了满满的机遇。此次习近平主席访问尼泊尔，是中国国家主席时隔23年再次访尼，也是两国元首年内实现互访，受到了尼政府和各界人民的热切盼望。

“尼泊尔高度重视习近平主席的访问，已经做好了一切必要的准备，尼中关系将达到新的历史高度，期待尼中各领域互利合作不断深化。”尼泊尔总统比迪亚·德维·班达里表示。

尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利表示：“当前尼中两国友谊像雪水一般纯净。两国建交以来，始终遵循和平共处五项原则发展双边关系，尼中领导人都希望为两国传统友谊赋予新内涵、带来新成果。习近平主席访尼的意义非同凡响，必将在尼中两国关系发展史上留下浓墨重彩的一笔。”

尼泊尔-中国友谊工业园主席塔帕说，习近平主席此访恰逢其时，尼泊尔举国上下高度重视，热切期待。中国倡导的“一带一路”能为尼泊尔创造更多就业机会、带来繁荣，这是尼泊尔民众最大的期盼。

“当前中尼关系正处于历史最好时期之一。”中国驻尼泊尔大使侯艳琪表示，近年来，中尼高层交往保持强劲势头，政治互信不断深化，中尼世代友好的全面伙伴关系得到提升。两国在“一带一路与”框架下不断深化在政治、经贸、互联互通、灾后重建和人文交流等各领域务实合作，加强口岸、公路、铁路、航空、通信等方面互联互通，打造跨喜马拉雅立体互联互通网络。“习近平主席对尼泊尔的访问对双方来说都是历史性的，中尼两国深化政治互信，巩固友好关系，将会为南亚乃至亚洲的稳定发展繁荣贡献积极力量。”她说。

“中尼两国关系一直都非常好，且只有好上加好，合作再加合作。”钱峰表示，中尼关系的发展离不开尼泊尔的政局变化。自去年以来，尼泊尔政局结束了动荡，进入了十多年来最稳定的发展阶段，全国的精力也转向国内迫在眉睫的发展问题。作为尼泊尔最大的邻国，中国是尼泊尔的好邻居和好朋友，一直致力于与尼泊尔的务实友好合作，帮助尼泊尔迈向发展繁荣之路。期望通过此次高访，进一步推动两国互联互通，共商共建，更好融入“一带一路”倡议。

钱峰进一步指出，未来中尼双方可以更多瞄准尼泊尔在发展上的薄弱环节和民众的迫切需求，做到精准发力。“项目不一定都要大，也需要展开一些小型的、定点式的、扶贫式的对口项目，让尼泊尔民众真实感受到中国亲民惠民的外交理念，感受到‘一带一路’倡议对尼泊尔带来的切实好处。”钱峰说。

“随着尼政局企稳，中尼战略伙伴关系将进入全面落实阶段。习近平主席此次出访将为中尼合作，实现互联互通奠定良好的政治基础。”胡仕胜表示，尼泊尔身处中印两个新兴经济体之间，不仅拥有丰富旅游资源和文化资源，还占据了过境通道的地利优势。只要尼泊尔政局保持持久稳定、中尼印三方保持良好的政治合作氛围，尼泊尔发展的这盘棋就能下活，有助于促进跨喜马拉雅地区的经济繁荣，将喜马拉雅地区由过去的自然屏障变成发展的纽带和桥梁。

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