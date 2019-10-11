土耳其跨境军事行动引发国际忧虑

当地时间10月9日傍晚，土耳其总统埃尔多安宣布，打击叙利亚北部库尔德武装的军事行动正式开始。土耳其国防部宣称，对叙利亚境内幼发拉底河以东地区的陆上军事行动也已经开展。土耳其政府在当日晚给联合国安理会的信中表示，此次军事行动的目的是防止形成“恐怖主义”走廊并消除对土耳其人民的长期威胁。土耳其驻联合国代表西尼尔利奥卢在信中称，此次军事行动将是“慎重的、负责任的”，且“只针对恐怖分子及其藏身处、避难所、武器车辆和装备”。

据阿纳多卢通讯社报道，到10日为止，土耳其空军已经对包括恐怖组织的藏身之处和弹药库在内的超过180个目标进行了军事打击，无人机已经开始执行打击任务。土耳其陆军的火力支援紧随空军之后也发动了攻击，多管火箭系统对泰勒艾布耶德和拉斯艾因的藏匿处和弹药库进行了打击。

冰冻三尺非一日之寒，土耳其与叙利亚库尔德武装之间的矛盾由来已久，既有利益冲突又有民族矛盾，既有现实斗争又有历史纠葛。

其一，土耳其政府认定叙库武装为恐怖组织。土耳其政府认为，叙利亚库尔德武装与土耳其境内的库尔德工人党关系密切，是库工党在叙利亚境内的延伸和分支。库工党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列入恐怖主义名单，其头目奥贾兰2005年被捕。库工党近年来在土耳其东南部地区频繁制造恐怖袭击事件，9月13日土耳其《晨报》还报道称，当天库工党在东南部迪亚尔巴省制作的地雷导致7名林业工人牺牲。而叙利亚库尔德武装被认为为库工党提供避难、培训、物资、武器等方面的援助，二者都是土政府重点打击对象。

其二，土耳其政府认为叙库参与土耳其国内分裂活动。库工党是土政府认定的分裂组织，要求在土耳其东南部省份建立库尔德民族国家，叙库武装则希望在叙利亚北部，沿着土叙边境建立“库尔德走廊”。库尔德是中东地区第四大民族，主要分布于土耳其、叙利亚、伊朗和伊拉克四国交界地带，人口众多却没有自己的民族国家。土耳其担心库工党与叙库相互扶持、趁势做大，对土耳其领土构成威胁。

其三，土耳其政府认为叙库是美国安插在土耳其身边的棋子。美国将库尔德武装视为打击“伊斯兰国”组织的重要力量，美国总统特朗普多次在推特上夸赞库尔德士兵英勇善战，为击败“伊斯兰国”作出了重要贡献。在打击“伊斯兰国”的过程中，叙库武装也得以迅速壮大，控制了叙利亚北部、幼发拉底河以东大部分地区。土美关系因叙库问题变得焦灼，两军甚至多次在叙战场差点正面相撞。舆论普遍认为，叙库是美国用以钳制和平衡土耳其的工具，阻挠土耳其“南下”与沙特等阿拉伯大国竞争，进而阻断土耳其成为中东地区和伊斯兰世界的领袖之路，因而叙库是土耳其成为区域强国路上的绊脚石。

据土耳其《晨报》报道，土耳其总统埃尔多安与美国总统特朗普于10月6日通话，讨论了在叙利亚北部建立安全区的问题，随后美国撤离了驻扎在叙北部的泰勒艾布耶德和拉斯艾因的军队，为土耳其开了绿灯。次日，土耳其战机对土叙边境进行了侦察飞行。土耳其大国民议会10月8日通过议案，授权土耳其军队将在土叙边境进行军事行动的最后时限在今年10月30日的基础上顺延一年。

联合国秘书长古特雷斯呼吁保护平民并表示“武力不是解决叙利亚冲突的方案”。联合国发言人法尔汗称，任何军事行动都必须完全尊重联合国宪章和国际人权法。德国、法国、英国、加拿大、埃及、阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、约旦、黎巴嫩等国谴责土耳其在叙利亚北部的军事行动，荷兰紧急召见了土耳其驻荷大使，北约呼吁土耳其在叙利亚进行“有限”的行动。

美国的态度耐人寻味，美国总统特朗普在土耳其入叙作战的问题上发表多条推特，态度自相矛盾。10月7日，特朗普在推特上强硬警告土耳其对叙利亚军事行动“勿过度”，并以“彻底摧毁土耳其经济”相威胁。8日，特朗普又表示，在叙利亚问题上不站在任何人一边，同时又称与土耳其总统埃尔多安的关系很好。特朗普进而在推特上写到，埃尔多安将于11月13日受邀访美、与其会面，并称“很多人可能忘了土耳其是我们的重要盟友，他们还负责生产F35战机的部分机身，土耳其在叙利亚北部伊德利卜省帮助拯救了很多人。不要忘了，土耳其是北约成员国。”不难猜出，特朗普表态前后矛盾的背后是其面临的巨大政治和民意压力，民主党担心背叛库尔德武装会让美国盟友对其失去信心，而特朗普则不想失去土耳其这个北约盟友，更不希望土耳其投入俄罗斯的怀抱。（记者 冯源）

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