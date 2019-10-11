土耳其选择武力背后的权衡和“交易”

土耳其政府10月9日宣布在叙利亚东北部发动代号为“和平之泉”的大规模单边军事行动，土军前线炮兵和空军随即向叙利亚拉卡省和哈塞克省库尔德武装阵地展开大规模炮击和空袭，土军地面部队则在密集火力支援下兵分四路大举开进叙境内。据悉，土军将在幼发拉底河以东地区采取“远超以往”的强力措施，以彻底消灭盘踞在该地的库尔德武装，建立土叙边境“和平走廊”，力求“一劳永逸”解决土叙边境安全问题。土方此举令一度趋缓的叙利亚局势骤然风云再起，可谓一石激起千层浪。

目标：库尔德武装

库尔德人是中东地区第四大民族，因历史原因从未独立建国。土耳其作为库尔德人最主要分布地，其境内的库尔德分离运动由来已久，库尔德工人党及其所属武装曾是长期困扰历届土政府的“老大难”问题。2011年“阿拉伯之春”爆发后，库尔德武装趁叙利亚内乱移师叙东北部画地为牢坐大成势，频频对土境内目标发动袭击，已成为影响土国家安全的重大现实威胁。特别是在地缘大国博弈中，库尔德武装被美国视为影响叙利亚局势的主要代理人，在其大力援助下羽翼日渐丰满，俨然有从“游击队”转变为“正规军”之意，独立建国倾向日趋明显，令同为北约盟国的土耳其如芒针刺背骨鲠在喉，咬牙切齿坐卧难安，必欲除之而后快。

围绕叙利亚库尔德武装问题，土美进行了多轮密集磋商，并于2019年8月一度就在叙北部共建“安全区”达成共识，但双方在“安全区”范围和管理模式等实施细节上迟迟未能取得积极进展。被反恐和难民问题折腾得焦头烂额如坐针毡的土耳其渐渐对美军无法有效约束“代理人”和“安全区”难产丧失了最后的耐心，甚至怀疑美方系故意拖延时间，谋为库尔德武装争取转圜机遇期。近日，急不可待的土耳其决心独自披挂上阵，并向美国发出了历史最强音：警告美军尽快撤离叙东北部预定交战区域，不准插手土军行动，否则土军将“照打不误”。同时，土耳其大国民议会于10月8日表决同意将土军在伊拉克、叙利亚派驻期限延长一年至2020年10月30日，从而为“和平之泉”提供了“合法外衣”。

土耳其谋划已久

对于此次出兵，土耳其可谓谋划已久，以第2集团军为主力的东南战区作战部队已进行了长达14个月的充分动员与备战，从尚勒乌尔法到阿克恰卡莱的交通干道上各种增援装备和人员物资运输车队连绵不绝，两侧兵站营地一望无际，预计参战土军兵员将超过15万，为历年对叙动武之最。土军战役目标是在土叙边境以南建立一条48公里宽500公里长，面积约相当于美国新泽西州的安全隔离带，从地理上屏蔽境外库尔德势力与土国境的接触。为此将扫荡肃清或缴械驱逐上述地区内的一切库尔德势力。据悉，土耳其此次军事行动将分为两个阶段，首先闪击拔除土叙边境重镇拉斯艾因和泰勒艾卜耶德，瓦解叙库武装北部防线，继而一鼓作气深入叙东北部腹地攻占叙库武装总部所在地阿尔卡米什利，完成对其主力的战役合围。待局势稳定后，土计划将滞留国内的近300万叙利亚难民陆续分批安置在幼发拉底河东西岸到阿勒颇北部地区，从而尽早摆脱日益严峻的难民重负。为壮声势，土军对一手整合扶植的“叙利亚国民军”进行了全面动员，将其总兵力扩充到8万多人，并积极诱拉泰勒艾卜耶德、拉斯艾因和代尔祖尔等地其余反对派武装加入土军打击库尔德武装行动。

美“弃友跑路”实属无奈

面对土方前所未有的强硬立场，美国在北约最强军事盟友和地区“小玩伴”之间立即作出了明智选择：10月6日，白宫声明，对土耳其即将在叙利亚开展的军事行动“不支持、不参与”，并宣布将于近日从叙东北部撤出全部驻防美军。舆论普遍认为，华盛顿事实上已收回对库尔德人的“保护伞”，为安卡拉喷灌“和平之泉”开启了绿灯。历史似乎再次印证了那句古老的库尔德谚语“只有山才有朋友”，事到如今，库尔德人寒心之余恐怕只能“自求多福”。

美方“背信弃义”之举实属无奈，当前形势下，继续袒护库尔德人无疑会给本已跌近冰点的土美关系雪上加霜。雄厚综合实力和重要地缘占位决定了土耳其在美国全球战略中扮演着不可替代的支点角色，如果一味逆行施压只能让安卡拉越走越远，甚至会牵动北约整体军事构架。对这个秉性倔强的北约兄弟，适时递送胡萝卜还是很有必要的，华盛顿对此心知肚明。长期以来，土美在叙库武装合法性上一直存在尖锐分歧，而俄伊则对别国军事介入叙局势心存芥蒂，舍弃库尔德棋子固然会让美在叙投入面临前功尽弃的风险，但无形中却搬除了土与俄伊之间的缓冲带，在日渐亲密的土俄伊“铁三角”内揳入一枚钉子，也不失为丢卒保车欲擒故纵之举。其实，美方此次“弃友跑路”明显预留后手，一方面给土军念上“紧箍咒”，要求其不得使用“非人道手段”，以尽量安抚库尔德人“被遗弃的心”，表明华盛顿不会“恩断义绝”；另一方面，也给土方画下红线放出狠话：土军行为不得过火，如美军大兵有个三长两短，土国民经济将面临灭顶之灾。此语一出，土耳其里拉兑美元汇率立马由涨转跌，看来山姆大叔的胡萝卜也不是那么容易吞咽，华盛顿的容忍退让是有限度的，安卡拉还真得仔细算算经济账。

注定是一场苦战

自古开弓没有回头箭，面对土方刺出的利刃，库尔德武装已经宣布将“不惜一切代价”保卫叙利亚东北部既得地盘，麾下5万“百战精兵”正踞险扼守严阵以待，准备用游击战对入侵土军还以颜色。与历经8年叙内战洗礼的库尔德武装相比，土军自2016年以来经受了多轮政治清洗，中层骨干流失严重，战斗力出现明显下滑，2018年阿夫林战役中，土军尽管掌握绝对战场优势，仍然花费一周多才攻克这一弹丸飞地，而今面对超过叙领土面积20%的辽阔战役纵深，土军要想实现预期目标注定要经历一场苦战。相比之下，战场之外的挑战恐怕更为严峻，欧盟日前就严正警告，一旦叙东北部出现大规模持续军事冲突，必将进一步加剧叙境内民生危机，引发更为严重的人道主义灾难，进而激生新一轮难民潮，对欧洲各国社会都将产生极大冲击，已持续多年的叙利亚战乱亦将更无宁日。正所谓冤冤相报何时了，任何军事行动都无助于叙利亚恢复和平，只有冲突各方秉持公心，相向而行，通过对话协商不断化解分歧，不断推进民族和解，才是叙利亚危机唯一的解决出路。（记者 经凯）

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