波兰和奥地利作家分获2018年和2019年诺贝尔文学奖

10月10日，在瑞典斯德哥尔摩，瑞典文学院常任秘书马茨·马尔姆宣布，将2018年和2019年诺贝尔文学奖分别授予波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克和奥地利作家彼得·汉德克。 新华社记者 郑焕松 摄

新华社斯德哥尔摩10月10日电（记者和苗）瑞典文学院10日宣布，将2018年和2019年诺贝尔文学奖分别授予波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克和奥地利作家彼得·汉德克。

瑞典文学院常任秘书马茨·马尔姆当天在揭晓获奖者时说，托卡尔丘克“充满激情的叙事想象力代表了一种跨越边界的生活形式”，而汉德克用其“富有语言学才能的、有影响力的著作探索了人类经验的外围及特异性”。

文学院在当天的新闻公报中说，1962年出生在波兰的托卡尔丘克从未将现实视为永恒的事物，她在文化对立面之间构建自己的小说，比如“理性与疯狂、男性与女性、家庭与疏离”等。她的作品反映了波兰的历史和现实，其代表作品有《太古和其他的时间》《航班》等。

汉德克1942年出生于奥地利的克恩滕州，他创作了大量作品，包括小说、杂文、戏剧和电影剧本等，成为二战后欧洲最有影响力的作家之一。

马尔姆在当天的新闻发布会上表示，他已经与两位获奖者取得了联系，他们都表示将前来斯德哥尔摩参加12月10日举行的颁奖典礼。

文学奖评选委员会主席、文学院院士安德斯·奥尔松在回答新华社记者提问时确认，因为是同时颁发两年的文学奖，这两名作家将分别获得900万瑞典克朗（约合91万美元）的奖金。

2018年，瑞典文学院一名时任女院士的丈夫涉嫌性侵、性骚扰及泄露文学奖获奖者姓名，致使瑞典文学院陷入信任危机。瑞典文学院去年5月宣布，2018年不颁发诺贝尔文学奖。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)