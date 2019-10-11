土耳其地面部队进入叙利亚东北部 老百姓纷纷逃难

土耳其军队9日越境进入叙利亚东北部，针对叙利亚库尔德武装发起行动。轮番空袭和炮击过后，土军特种部队和装甲车兵分四路投入库尔德武装控制区。

【炮轰接续空袭】

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在社交媒体“推特”宣布启动代号为“和平之泉”的军事行动。

命令下达后，叙土边境立即响起轰炸声。

一名不愿公开姓名的土耳其安全官员告诉法新社记者，进攻以空袭作为开场，炮击随后跟进，多数以库尔德武装的营地、弹药库和防御工事为目标，涉及至少6座叙利亚边境城镇。

土耳其把叙利亚库尔德武装视作境内库尔德分裂势力的分支，认定它是“恐怖组织”；库尔德武装主导的“叙利亚民主军”是首要攻击目标。

土耳其国防部9日说，土军开战后命中181处“恐怖组织”目标。

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利说，土军战机轰炸“平民区”，击中一座关押“伊斯兰国”战俘的监狱附近。

土耳其方面和“叙利亚民主军”方面的这些说法暂时无法确认。

【平民夺路避险】

土耳其媒体报道，土军特种部队和装甲车兵分四路进入叙利亚，其中两路途经泰勒艾卜耶徳，另两路取道拉斯艾因。两地都是叙利亚边境重镇。

泰勒艾卜耶徳居民马希尔告诉美联社记者，土军炮弹击中“叙利亚民主军”在当地一座营地，当地人纷纷逃难。

马希尔说，一些人仓皇出逃，“连鞋都来不及穿”，或步行或坐车，把通往拉卡的路挤得水泄不通。拉卡位于泰勒艾卜耶徳以南100公里，曾是极端组织“伊斯兰国”的大本营，后由库尔德武装接管。

库尔德武装控制区占叙利亚国土面积将近30%，人口超过200万。

土耳其意图在己方边界与库尔德武装控制区之间设立纵深30公里的“安全区”，用以安置暂住在土耳其的300多万叙利亚难民。

位于英国首都伦敦的叙利亚人权观察组织和库尔德人士说，土军发动攻击当天致死至少16名库尔德武装人员和7名平民。

【美国“危险游戏”】

土方宣布启动战事后，美国总统唐纳德·特朗普回应说，美方不支持土方行动，打仗“是个坏主意”。

“我不想打这些无休止、无意义的仗，尤其是对美国没好处的仗。”他说，土方已向他许诺保护平民和少数族群，确保不发生人道主义危机。

特朗普与埃尔多安6日通电话。美国白宫随后宣布，美军将撤离叙利亚东北部。

一些分析师提醒，土方越境军事行动可能掀开叙利亚战争新篇章，造成人道主义灾难。

叙利亚库尔德人指认美方“背后捅刀”。

叙利亚库尔德武装是美国打击“伊斯兰国”最得力的盟友，超过1.1万名库尔德人据信为反恐战争战死。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫指责美国“玩危险游戏”。他说，美国一开始扶植叙利亚库尔德武装建立“半独立政权”，而后撒手不管，“这种不负责任的态度可能点燃整个地区（的火药桶）”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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