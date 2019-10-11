叙库尔德武装与土军实力差距悬殊 但前者不容小觑

土耳其9日对叙利亚东北部库尔德武装控制区发起军事行动。在一些分析师看来，双方军事实力差距悬殊，但叙利亚库尔德武装不容小觑，可能给土军制造麻烦。

从人数看，土耳其坐拥北大西洋公约组织第二大规模军队，这次在叙利亚东北部投入的兵力不详。媒体几天前报道，多达一万名土耳其军人陈兵边境。另外，土耳其支持的叙利亚反政府武装“叙利亚自由军”加入作战。

库尔德武装主导的“叙利亚民主军”有大约4万名武装人员，另有数万名配备武器的“安全人员”。不过，土军在进攻前切断了伊拉克库尔德武装增援的通道。

从武器装备看，叙利亚库尔德武装明显处于劣势。不愿公开姓名的库尔德人士告诉路透社记者，库尔德武装没有从美国得到反坦克和防空武器，“最具威力的武器只是一些迫击炮”。

另一名消息人士说，尽管美方没有提供重武器，库尔德武装从“其他渠道”获得反坦克导弹和肩扛式防空导弹等武器。

另外，由于叙利亚东北部地势平坦，库尔德武装暴露在有制空优势的土军战机下，所擅长的城镇巷战和山区游击战战术没有用武之地。

库尔德武装人士说，武装人员将凭借防御工事和“必死决心”，尽力拖住土耳其军队，“打不过他们也要咬一口”。如果战事持久，土耳其势必承受后勤保障、国内经济和国际社会压力。

土耳其经济政策研究基金会分析师尼哈特·阿里·厄兹詹推断，叙利亚库尔德武装将用一切手段抵抗土军进攻，包括使用地雷、路边炸弹、反坦克导弹，“他们将像蚊子一样不停叮咬（土军）”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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