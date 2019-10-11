美军“不服”联合国调查 空袭导致阿富汗平民伤亡

联合国方面发布一份调查报告，显示美国军方5月在阿富汗发起的一次空袭致39名当地平民死亡和受伤。

美军驻阿富汗部队迅速回应，质疑联合国方面的调查“方法”，说空袭没有致死或致伤非作战人员。

【伤亡“严重”】

联合国驻阿富汗援助团和联合国人权事务高级专员办公室9日联合发布报告，显示美军5月5日在阿富汗西部法拉省和尼姆鲁兹省发动空袭，击中60多处目标。

报告说，空袭致30名平民死亡，5名平民受伤，4人失踪；死伤人员包括14名儿童和1名妇女。

空袭发生以后，阿富汗援助团派遣调查组前往当地了解情况，实地探访部分遇袭设施，与21名当地居民面对面谈话。调查历时超过4个月，结论是美军空袭“对平民造成严重伤害”。

报告同时说，调查人员获得“可信消息”，显示美军另一次行动致30名平民死亡，绝大多数是妇女和儿童；调查小组后续将核实这一消息。

【打击“精准”？】

美军驻阿富汗部队迅速反驳报告内容，说美方和阿富汗政府的评估显示，5月空袭没有造成平民死伤。

声明说，美军空袭“精准打击”多个甲基苯丙胺、即“冰毒”加工厂，“准确击中”目标，“综合评估显示，空袭没有造成非作战人员死亡或受伤”。

美军2017年至2018年多次在阿富汗空袭毒品加工点，认定阿富汗塔利班以加工毒品方式获取资金。只是，法新社9日报道，美军密集空袭看似对切断阿富汗塔利班资金来源帮助不大，反而影响当地平民。

一名美国国防部官员私下告诉法新社记者，美军自5月5日以后再没有空袭阿富汗毒品加工点。

【关键差异】

多家媒体报道，联合国方面与美方就如何界定“合法军事目标”有分歧。

联合国报告认定，毒品加工点由“犯罪集团”运营，作业人员没有作战能力，加工点“不符合合法军事目标的定义”。

美方认定阿富汗塔利班拥有并运营毒品加工点，军方打击对象包括“可能杀害平民的人”和“隐藏在平民中的人”。

阿富汗政府8日说，“基地”组织南亚分支头目阿西姆·奥马尔在政府军和驻阿富汗美军9月发起的突击行动中丧命。阿富汗塔利班否认奥马尔丧生，指认这类说法的目的是掩盖突击误袭婚礼现场、“导致严重平民伤亡”的事实。

联合国阿富汗援助团4月发布报告，显示多数今年第一季度非正常丧生的阿富汗平民死于国际联军和阿富汗政府军、而非塔利班和其他武装组织的枪炮。这是近年首次出现这一现象。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)