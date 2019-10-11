土对叙军事行动多重政治考量 不能不打又不能大打

土耳其军队9日正式军事打击叙利亚东北部库尔德人控制区，手段包括空袭、炮击和地面攻势。

分析人士认为，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安需谨慎平衡各方面政治诉求及利益冲突，对叙实施有限打击是最可能选项。

土耳其卡迪尔·哈斯大学国际关系专家索利·厄泽尔告诉英国《金融时报》记者，土耳其政府需展示不惧美方威胁的勇气，同时避免因战事扩大承担过重的政治、经济及军事代价。

一方面，土耳其不得不打。库尔德问题被土耳其视为核心利益，土方一直期待对叙利亚境内库尔德武装实施打击，消除其对土安全的严重威胁，美军撤离令土耳其少了一个不打的理由。特朗普政府先前以“摧毁土耳其经济”相威胁，警告土方不要“超越限度”，土耳其政府需以一定程度的军事行动展示不屈服姿态。

另一方面，土耳其不能大打。军事专家说，土耳其虽拥有北大西洋公约组织（北约）第二大规模的军队，且参与过两次对叙利亚战事，但此次打击区域内的“叙利亚民主军”拥有反坦克及防空武器，对土耳其军方构成威胁。此外，打击区域的空域仍由美军掌控。若土军方行动触及特朗普“红线”，制空权将受到美方约束，对地面攻势造成影响。

《金融时报》记者劳拉·皮特尔认为，经济困境也对土耳其军事行动构成制约。若战事长期持续或者土美关系恶化，国际投资者将抛售各类土耳其资产，军事行动给土耳其政府带来的民意提振将难以抵消经济代价。

特朗普7日威胁摧毁土耳其经济后，土耳其里拉对美元汇率大跌2.2%，创下半年来最大跌幅。（徐超）（新华社专特稿）

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