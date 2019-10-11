新华社纽约10月10日电 通讯：“我想回去再看看祖国的大好河山”

新华社记者马建国 徐晓蕾

“新中国70年的辉煌成就有目共睹，我为祖国感到骄傲。”在位于美国纽约皇后区的住所内，谈到祖国从当年一穷二白发展到如今举世瞩目，96岁的美国“飞虎队”老兵陈锦棠格外激动。

“中国了不起！共产党了不起！共产党一直关注民生，关注经济和外交，现在号召党员不忘初心，不忘根本，了不起！”陈锦棠竖起大拇指，不住点头。

老人从《美国纽约华侨衣馆联合会成立八十周年纪念专刊》翻出一张老照片说，让他倍感骄傲的是，1949年10月1日，中华人民共和国国旗在北京天安门升起，而在大洋彼岸的美国，他所在的纽约华侨衣馆联合会也升起五星红旗。

这个当年轰动纽约唐人街、惊动美国联邦调查局的举动，至今让他激动不已。

陈锦棠十几岁时，父亲去世。在广东台山老家生活窘迫的他从香港乘船经日本到加拿大。不久后他来到美国波士顿伯父家中。学习半年英文后，他转到纽约定居，同乡兄弟介绍他到一家洗衣馆工作。

1943年，抱着要把日寇赶出中华大地的决心，陈锦棠加入让他日后几十年引以为豪的“飞虎队”。1943年到1946年，他随部队前往云南罗平、湖北恩施和重庆，其间因工作出色而立功获奖。

“国破家何在？有国才有家！”陈锦棠说，参加“飞虎队”保家卫国是此生荣耀。

老人特地翻出珍藏多年的相册，把他在恩施、重庆担任“飞虎队”通信兵的照片一一介绍。相册里，还夹着一张他自己绘制的地图，详细记录了他从印度到尼泊尔，然后进入云南、湖北和重庆的路线，地图上还标注着著名的“驼峰航线”。

采访过程中，陈锦棠高兴地将中国人民抗日战争胜利70周年纪念章拿出来挂在胸前，与记者合影。“如果可能，我想回去再看看祖国的大好河山。”陈锦棠说。

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