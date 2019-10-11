新华社北京10月10日电 特稿：跨越喜马拉雅，传承文明对话

新华社记者孙萍 周盛平 张兴军

巍峨的喜马拉雅山，隔绝不了不同文明之间的交流与对话。千百年来，中国与印度、尼泊尔等地的往来互鉴留下无数佳话。近年来，中印、中尼之间的文明对话和交流互鉴焕发新的光彩。

引领文明交流

历史上，中国与印度、尼泊尔在宗教、文化、艺术、雕刻、建筑等领域持续互通有无、互学互鉴。佛教东传开启了中印、中尼文明交流的辉煌期。法显、玄奘等中国高僧西行取经，迦叶摩腾、菩提达摩等天竺高僧万里传经，玄奘所著的《大唐西域记》成为研究印度与南亚历史的珍贵文献。元代，来自尼泊尔的匠人阿尼哥在中国主持修建北京妙应寺（白塔寺）等多座寺庙、佛塔和佛像，成为中尼文化交流的标志性人物。

时光划过千年，文明对话的脚步不断向前。近些年，中印、中尼领导人以实际行动引领文明交流，并为构建全方位、多层次的人文合作谋篇布局。

2014年9月，习近平主席出访印度，将首站放在古吉拉特邦；2015年5月，印度总理莫迪访问中国，将首站放在西安。古吉拉特邦和西安见证了中印文明交流史上的灿烂篇章，高僧玄奘曾在古吉拉特邦研习佛经，返回西安后在大慈恩寺翻译佛经。2018年4月，中印领导人在武汉举行非正式会晤，共同参观湖北省博物馆精品文物展。

中印政府为人文交流进行顶层设计。2018年12月，中印高级别人文交流机制首次会议在新德里举行，确立了人文合作八大重点领域。今年8月，中印高级别人文交流机制第二次会议在北京举行，双方签署文化、体育、传统医药、博物馆等人文领域双边合作文件。

中尼政府也为人文合作进行细致规划。尼泊尔总理奥利去年6月访华期间，中尼政府发表的联合声明指出，中方将继续为尼方旅游业培养汉语人才，在尼举办中国节和加德满都文化论坛。

“整个亚洲，特别是南亚国家应该开展合作，以保存并且发展自己的文明。从文明的角度看，习近平主席此行非常有意义。”尼泊尔学院院长甘加·普拉萨德说。

助力文化保护

《史记》记载，张骞首次出使西域，在中亚阿姆河流域见到四川出产的“蜀布、邛竹杖”，得知这些物产乃商人从印度贩入。古丝绸之路开辟后，中国的造纸、瓷器、茶叶等传入南亚，南亚的歌舞、天文、文学等传入中国。

文物是文明交流的载体。近年来，中国举办了《欧亚衢地：贵霜王朝的信仰与艺术》《大美亚细亚——亚洲文明展》等聚焦亚洲各国文物的展览。在这些展览中，来自印度的坐姿象头神伽内什像、来自尼泊尔的木雕孔雀等精美展品展现了南亚文明的辽阔深邃。

中国与印度、尼泊尔加大了在文物领域的合作力度——中印举办博物馆管理经验交流会并开展联合考古、中国帮助尼泊尔修复文化遗产……

尼泊尔的九层神庙又称巴桑塔布尔塔，尼泊尔语中，巴桑塔布尔意为“春天之地”，早在1979年就作为“加德满都谷地”的核心组成部分被列入世界文化遗产。2015年，九层神庙在大地震中遭严重损毁，两年后迎来了中国文物修复专家。

“九层神庙已经修到第九层了。”中国文化遗产研究院的专家周建国说，“多名尼泊尔木工参与了修复，尼泊尔的传统木雕工艺得到了传承和发扬。”

密切人文交往

在印度孟买市中心维瓦大厦的一间教室里，印华中文学校的学员们正在上汉语课。校长乌莎·萨胡向记者讲述了她与汉语结缘的故事。“我2007年开始在印度德里大学中文系学习汉语，当时学汉语的印度人还不多。因为看到印度和中国的贸易不断增长，旅游文化交流也越来越热，所以坚持学了几年。”

2010年，萨胡从新德里移居孟买，创办了印华中文学校，如今已在新德里、孟买、浦那等多个城市开设了35所分校，拥有70多名教师和1000余名学员。

中国驻印度大使馆的数据显示，截至2018年，印度约有20所大学设有中文课程，8所设有中文专业，在校生中学习汉语专业学生约2000人，印度全国学习汉语人数约2万人。随着汉语热升温，类似印华中文学校这样的私人汉语培训机构越来越多。

中国则出现了瑜伽热和宝莱坞热。2015年，印度在中国云南民族大学设立瑜伽学院，为中国培养专业瑜伽人才。2017年，宝莱坞明星阿米尔·汗主演的电影《摔跤吧！爸爸》走红中国，如今宝莱坞电影成为中印文化交流的新名片。

在尼泊尔，汉语热也悄然兴起。拉卡·夏尔巴是一名登山向导，他告诉记者，来尼泊尔登山的中国人越来越多，他为此专门学习了汉语，现在他有一半客人来自中国。

尼泊尔文化部长约格什·巴特拉伊表示，赴尼泊尔的中国游客人数迅速增加，尼泊尔亟需更多能说中文、懂中华文化的本土人才，这些人才的培养有助于增进尼中友谊。

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