人民网>>国际

新中国成立70年“大使说”系列报道——

杜起文大使忆瑙鲁总统刻意刁难中国的“预谋”闹剧

崔越

2019年10月11日08:18  来源：人民网-国际频道
 

杜起文大使接受人民网采访。贾文婷摄影

从事外交工作40余年，杜起文将自己的心血和力量全部奉献给中国外交事业。他曾任中国驻希腊大使、中国-太平洋岛国事务特使，在外交一线奋斗拼搏，捍卫祖国利益。近日，杜起文大使作客人民网，分享他难忘的外交往事。

初入外交学会 开启外交生涯

1971年，随着中国外交局面逐渐打开，北京外国语学院根据指示提前招生为我国外交事业发展培养人才、储配干部。在这样的背景下，本应该1972年入学的杜起文提前进入北京外国语学院英文系学习。毕业后，他被分配到外交部工作。

杜起文在外交学会开启了外交生涯。当时，中国与各国之间人员往来交流还不密切，接待工作主要由外交学会等单位负责。杜起文主要担任接待欧美国家前政要、专家及重要媒体人物等工作。

在外交学会的工作经历为杜起文日后做外交业务打下了坚实基础。一年后，他被派往希腊，正式加入外交工作第一线。

希腊助力中国撤侨 感受两国情深

杜起文与希腊渊源颇深。1976年，24岁的他在希腊开始了驻外生涯。35年后，他再次前往希腊出任大使，直到2014年任满，在这里为驻外生涯画上圆满句点。

希腊是欧盟内对华最友好的国家之一，是中国在欧洲的好伙伴。对此，杜起文深有体会。

2011年春天，利比亚发生严重动乱。中国将3万多名在利劳务人员全部撤回祖国。在撤侨期间，希腊提供了非常重要的帮助。

杜起文回忆道，中方一共租用希腊政府三艘游轮，将受困同胞从战乱城市班加西接到希腊克里特岛，再由中国民航包机把他们从克里特岛送回国内。

尽管作为申根国家有严格的边境政策，但希腊政府在短短几小时内便作出决定开放克里特岛协助中国撤侨。“在我们提出请求以后，希腊做了大量工作克服困难。”杜起文说，“中方经由克里特岛撤出一万三千多人，占撤侨总数近40%。希腊对中国完成历史上空前规模的撤侨发挥了极其重要的作用。”

推动中希友好 携手共度难关

2009年，希腊爆发债务危机，形势十分严峻。“如果说欧洲主权债务危机是一场风暴的话，那暴风眼就在希腊。”杜起文说。

2011年，杜起文赴雅典履新。当时，债务危机已经爆发一年多，希腊GDP、工资、福利大幅缩水，青年失业率严重增加，整个社会弥漫着迷茫、愤怒、焦虑的气息。

“中国政府对希腊的困难处境始终感同身受。”杜起文表示，“为帮助希腊克服难关，尽快回到正轨，我们采取了许多救助措施。”中方在国际市场上购买希腊政府债券；创造条件吸引更多中国游客去希腊旅游；鼓励中企到希腊寻找投资兴业的机会…“我们在各种场合都始终传递着明确信息，表达对希腊和欧元区战胜危机的信心。”

在希腊深陷债务危机泥潭时，中远集团接手了希腊最大港口——比雷埃夫斯港。如今，比雷埃夫斯港在中希双方共同努力下，已经成为 “一带一路”合作的重要支点。看到比港在中企帮助下焕发新生，杜起文深感欣慰。“比港项目像冬天里的一把火一样使希腊朋友看到希望和未来。现在，比港已成为整个东地中海地区最主要的集装箱运输枢纽，取得良好的经济和社会效益。”

与瑙鲁总统现场交锋 为祖国尊严而战

周总理曾将外交官比作“文装解放军”。对外交官来说，传递中国声音，维护中国权益是一直坚守的使命。

2018年9月4日，杜起文作为中国特使出席太平洋岛国论坛对话会。在会上，台当局所谓“友邦”瑙鲁总统刻意刁难中方代表团，上演了一出拙劣闹剧。提起这件事，杜起文大使印象十分深刻。

这是一场有“预谋”的闹剧。2018年8月中旬，蔡英文到中美洲加勒比进行“访问”。在她回到台北当晚，中美洲国家萨瓦尔多宣布与台湾“断交”并与中国建交。这是对蔡英文当局的迎头一棒。20天后，太平洋岛国论坛在台湾所谓“友邦”瑙鲁举行。台湾长期投入大量金钱收买瑙鲁政府官员，双方联手计划借此机会报一箭之仇。

瑙鲁首先在中方代表团的签证问题上发难，企图用拒签把中方代表团阻拦在会议之外。“这是毫无道理的。”杜起文说，“太平洋岛国地区的友好国家也向瑙鲁表达不满。经过我们坚决斗争，瑙鲁才被迫收回成命，在会议临近时派发签证。”

瑙鲁和台湾依旧没有停止捣乱的努力。在中方代表团抵达后，瑙鲁对中方与会活动制造困难，步步紧逼。这场斗争的高潮在对话会时爆发。在台湾方面指使下，瑙鲁总统、会议主席瓦卡执意剥夺中方发言权利，并多次打断、拒绝杜起文的发言要求。

“我立即举起牌子提出抗议，表示中国代表团应该得到发言机会和权利。”杜起文回忆说，“瓦卡以时间不足、中国代表级别不够、发言稿已经散发等理由刻意制造困难。”针对瓦卡的无理辩驳，杜起文在会上一一进行了有理有力的反驳。可瑙鲁总统瓦卡依然坚持错误立场，不予中方发言机会。

“几轮激烈的现场交锋过后，我们表明了中方全部立场，但依然不被允许发言。我再次向会议组织方提出强烈抗议。随后便从座位上站起来，拿起公文包准备退席。”可杜起文却不想就这样默默离开。“我感到瓦卡总统的做法太恶劣，台湾的行动也太猖狂。有一个念头突然在我脑海中闪过：不能就这样便宜了他们。于是我故意放慢脚步，绕场一周，从各国代表身后走过。我要表明不满的态度，用行动告诉他们中国政府不能接受这种严重的错误做法。”

这场斗争给台湾在太平洋岛国地区推行所谓“两个中国”、“一中一台”带来沉重一击。今年，太平洋岛国论坛对话会再次在台湾所谓“邦交国”图瓦卢举行，但没人再拿台湾问题做文章。“那场斗争确实产生了效果。”杜起文表示，“我们向国际社会传递了一个信息，在涉及到国家主权和尊严这个问题上，中国政府永远不会让步。”

一线外交工作的本质是一切为了祖国

翻看着在从事外交工作中留下的老照片，杜起文表示十分喜欢他在2018年太平洋岛国论坛对话会上举牌要求发言这张。

杜起文大使在会上始终将中国代表团桌牌高高举起（图片由受访者提供）

在发言时，杜起文始终将中国代表团的桌牌高高举起。代表团年轻同志将这一令人感动的瞬间定格。“从事外交工作四十几年，我拍过无数张照片。尽管这张照片拍的是背面，可我还是最喜欢这幅。”杜起文看着照片说，“因为这幅照片最生动地说明了祖国尊严在我们外交人心中的位置。它也最好地诠释了我们一线外交工作的本质，就是一切为了祖国。为祖国尊严而战，为国家利益而战。”

新中国成立70年来，中国外交攻坚克难，取得举世瞩目的成就，杜起文对此倍感自豪。“在这70年中，中国从在风云激荡的国际环境中站稳脚跟，到坚持走和平发展道路、为国内现代化建设争取有利的国际和平环境，再到如今逐渐走出一条有中国特色的大国外交之路，从站起来、富起来到强起来，一步步走近世界舞台的中央。”

谈到对新一代年轻外交官的期待和建议时，杜起文思索道，希望他们开拓进取，创造出无愧于时代、无愧于中国外交人称号的业绩。“新一代中国外交人是非常豪迈的一代。他们拥有着广阔舞台和良好资源，这是我们老一代外交人非常羡慕的。希望他们在实现中华民族伟大复兴的过程中，建功立业，书写中国外交的新篇章。”

点击查看更多

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved