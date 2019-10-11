庆祝中波建交70周年“品读中国”文学活动在波兰举办

人民网华沙10月10日电（记者于洋）为庆祝中华人民共和国成立70周年和中国波兰建交70周年，由中国驻波兰大使馆、中国作家协会和波兰对话学术出版社共同举办的“品读中国”文学活动10日在波兰华沙举行。五位中国鲁迅文学奖得主与数十位波兰著名作家和翻译家济济一堂，共同追溯中波文学交流的历史，探讨加强文化互鉴，推进民心相通的文学路径。

在这次“品读中国”文学活动上，举办了“中国当代文学论坛”和《中国当代短篇小说集》的新书发布活动。在论坛上，两国作家就共同关注的创作环境、文学教育与翻译质量等话题进行了讨论。《中国当代短篇小说集》收录了最近两届中国鲁迅文学奖的十篇获奖作品，呈现了最近十年来中国当代文学创作成绩，代表了中国当代短篇小说创作的艺术水平。

中国驻波兰大使刘光源说：“文学作品的译介正是加强文明互鉴推动民心相通的重要形式。这次入选短篇小说集的作品生动展现了当代中国正在发生的巨大变革，表现这一进程中人们的生活、情感和观念变化，艺术上追求真善美，读者可以从这些作品中加深和拓展对中国的时代和生活的认识。”

波兰对话学术出版社社长安杰伊·帕杰米说：“当代中国文学是了解中国的一面镜子，文学也是增进人民了解的桥梁。近年来我们出版的中国文学作品都受到了波兰读者的欢迎，越来越多的波兰人也乐于从文学作品中了解中国人民的喜怒哀乐和身边发生的变化。

波兰作家协会主席马莱克·瓦夫什杰维奇回顾了新中国成立以来历代翻译家的杰出工作，感谢中波两国的翻译家将中国大批优秀的文学作品介绍给波兰人民，也让更多的中国民众了解到波兰文学。

在本次“品读中国”活动最后，中波两国的作家和翻译家与大批波兰民众一起，共同欣赏了由中国人民对外友好协会主办的《吉祥草原》文艺汇演，来自内蒙古和甘肃的艺术家们位波兰民众带来了洋溢着浓郁草原风情的蒙古族和裕固族歌舞，为中波建交70周年增添了节日的喜庆氛围。

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