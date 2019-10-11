人民网>>国际

“中国是最可靠的朋友”（我在中国当大使）

——访巴基斯坦驻华大使纳格玛纳·哈什米

海外网 张六陆

2019年10月11日05:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　巴基斯坦驻华大使纳格玛纳·哈什米近照。
　　海外网 付勇超摄

　　身着一袭黄色纱丽，脸上洋溢着温暖的笑容，亲切地称呼记者为“我的中国朋友们”——这是巴基斯坦驻华大使纳格玛纳·哈什米给人的第一印象。

　　近日，在接受人民日报海外网专访时，哈什米大使动情地讲述巴中源远流长的友谊，并表达了在未来推动两国关系向前发展的愿景。

　　

　　“为中国的成就感到高兴”

　　此次出任驻华大使，对于哈什米来说是“再续前缘”。2003年至2007年间，她曾担任巴基斯坦驻华大使馆副馆长一职，中国对她来说并不陌生。

　　时隔12年后“故地重游”，还是让哈什米大使感到耳目一新，她高兴地跟我们分享她的“新发现”：北京的天空很清澈，晚上可以看到闪烁的星星；三环内已经很少能看到起重机，到处都是高大漂亮的建筑……而其中让她印象最深刻的还是中国朋友脸上洋溢的快乐和幸福。哈什米表示：“这反映出中国确实在进步，中国领导人针对经济社会发展、改善民生的政策和愿景真正落了地，中国在朝着既定的目标前进。作为好朋友，巴基斯坦由衷地为中国取得的成就感到高兴。”

　　对于哈什米来说，中巴两国交往密切，需要处理的事务很多，她忙碌到还没机会到北京之外的其他地方去看看。在哈什米长长的“愿望清单”上，有哈尔滨、西藏、杭州，还有“辣椒之乡”湖南。而对于中国的美食，哈什米表示“没有一个国家能像中国一样做出那么美味的蔬菜”，中国的一些菜品也摆上了巴基斯坦家庭的餐桌，“我们都特别喜欢中国菜”。

　　“把中国人当成兄弟姐妹”

　　食物的交融正是两国互动的一个缩影。中巴两国友谊源远流长，在中国，巴基斯坦被亲切地称为“巴铁”；而在巴基斯坦，人们用“流着奶与蜜的友谊”来形容两国关系。

　　谈及两国关系的历史渊源，哈什米高兴地说：“中国在我们的文化里有着非常特别的位置。”加之巴中国土相接，边境贸易活跃，文化交往密切，巴基斯坦人民把中国人当成自己的兄弟姐妹。“我们从小就知道，中国是巴基斯坦在世界上最可靠的朋友，这深深地烙印在我们的灵魂之中。”哈什米坦言。

　　当下，中巴友谊因两国的务实合作焕发着新时代的活力。哈什米特别谈到了喀喇昆仑公路的例子。喀喇昆仑公路是世界上平均海拔最高的跨境国际公路，上世纪六七十年代，中巴工程人员不惧艰险、劈山斩棘，打通两国间唯一的陆路通道，完成了巴基斯坦人眼中的“世界第八大奇迹”。这条也被称为“中巴友谊公路”的重要通道，近年来得到升级改造，两国贸易物流时间进一步缩短，促进了当地经济社会和两国经贸合作的发展。

　　喀喇昆仑公路升级改造的背后，是中巴两国恢弘的合作项目——中巴经济走廊（CPEC）的顺利开展。目前，CPEC建设以基础设施和能源项目为重点的第一阶段已经基本完成，各能源项目都已投入商业运营。哈什米充满期待地说：“现在，CPEC即将进入以经济特区建设为重点的第二阶段，这能将CPEC的更多经济和社会福利带给两国人民，两国关系也将更加紧密。”

　　“希望把中国一切产品带回国”

　　对未来进一步拓展两国合作的深度和广度，哈什米期盼殷殷。中国已连续5年成为巴基斯坦第一大贸易伙伴和第二大出口国，连续6年位列巴基斯坦的外国直接投资来源国首位。哈什米相信，随着中巴自贸协定第二阶段议定书的生效实施，“两国人民将有更多机会享受到来自对方国家的产品”。

　　“中国制造”在巴基斯坦广受欢迎，哈什米本人就对中国不同地区的手工艺品情有独钟。不久前，哈什米参观了园博会的中国馆，中国各地琳琅满目的手工艺品让她大饱眼福。此外，中国高科技产品、丝绸等也引起了她的格外注意。“如果可以，我希望把中国的一切（产品）都带回巴基斯坦。”

　　与此同时，哈什米也希望推动更多巴基斯坦优质产品进入中国市场。农产品是巴基斯坦对华出口的重点领域，哈什米期待未来加大巴基斯坦果蔬的对华出口量，解决过去因为包装和储存技术等造成的运输损耗问题。“中国寒冷地区的农业在冬天受影响时，巴基斯坦的土豆、洋葱、苹果、葡萄、杏、樱桃、草莓等果蔬可以为中国消费者提供更多选择。”哈什米说，“巴基斯坦芒果也享誉世界，希望有一天在中国更多超市看到巴基斯坦芒果。”

　　哈什米表示，旅游业也是深化两国合作的重要领域。哈什米非常赞同习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”的理念，她认为保护好自然资源不仅是最普惠的民生福祉，也可以产生巨大的经济效益。哈什米说，巴基斯坦有发展旅游业的丰富自然资源，“欢迎中国朋友大力投资巴基斯坦旅游业，这也能进一步拉近两国人民的距离。”

(责编：马昌、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved