“中国是最可靠的朋友”（我在中国当大使）

巴基斯坦驻华大使纳格玛纳·哈什米近照。

海外网 付勇超摄

身着一袭黄色纱丽，脸上洋溢着温暖的笑容，亲切地称呼记者为“我的中国朋友们”——这是巴基斯坦驻华大使纳格玛纳·哈什米给人的第一印象。

近日，在接受人民日报海外网专访时，哈什米大使动情地讲述巴中源远流长的友谊，并表达了在未来推动两国关系向前发展的愿景。

“为中国的成就感到高兴”

此次出任驻华大使，对于哈什米来说是“再续前缘”。2003年至2007年间，她曾担任巴基斯坦驻华大使馆副馆长一职，中国对她来说并不陌生。

时隔12年后“故地重游”，还是让哈什米大使感到耳目一新，她高兴地跟我们分享她的“新发现”：北京的天空很清澈，晚上可以看到闪烁的星星；三环内已经很少能看到起重机，到处都是高大漂亮的建筑……而其中让她印象最深刻的还是中国朋友脸上洋溢的快乐和幸福。哈什米表示：“这反映出中国确实在进步，中国领导人针对经济社会发展、改善民生的政策和愿景真正落了地，中国在朝着既定的目标前进。作为好朋友，巴基斯坦由衷地为中国取得的成就感到高兴。”

对于哈什米来说，中巴两国交往密切，需要处理的事务很多，她忙碌到还没机会到北京之外的其他地方去看看。在哈什米长长的“愿望清单”上，有哈尔滨、西藏、杭州，还有“辣椒之乡”湖南。而对于中国的美食，哈什米表示“没有一个国家能像中国一样做出那么美味的蔬菜”，中国的一些菜品也摆上了巴基斯坦家庭的餐桌，“我们都特别喜欢中国菜”。

“把中国人当成兄弟姐妹”

食物的交融正是两国互动的一个缩影。中巴两国友谊源远流长，在中国，巴基斯坦被亲切地称为“巴铁”；而在巴基斯坦，人们用“流着奶与蜜的友谊”来形容两国关系。

谈及两国关系的历史渊源，哈什米高兴地说：“中国在我们的文化里有着非常特别的位置。”加之巴中国土相接，边境贸易活跃，文化交往密切，巴基斯坦人民把中国人当成自己的兄弟姐妹。“我们从小就知道，中国是巴基斯坦在世界上最可靠的朋友，这深深地烙印在我们的灵魂之中。”哈什米坦言。

当下，中巴友谊因两国的务实合作焕发着新时代的活力。哈什米特别谈到了喀喇昆仑公路的例子。喀喇昆仑公路是世界上平均海拔最高的跨境国际公路，上世纪六七十年代，中巴工程人员不惧艰险、劈山斩棘，打通两国间唯一的陆路通道，完成了巴基斯坦人眼中的“世界第八大奇迹”。这条也被称为“中巴友谊公路”的重要通道，近年来得到升级改造，两国贸易物流时间进一步缩短，促进了当地经济社会和两国经贸合作的发展。

喀喇昆仑公路升级改造的背后，是中巴两国恢弘的合作项目——中巴经济走廊（CPEC）的顺利开展。目前，CPEC建设以基础设施和能源项目为重点的第一阶段已经基本完成，各能源项目都已投入商业运营。哈什米充满期待地说：“现在，CPEC即将进入以经济特区建设为重点的第二阶段，这能将CPEC的更多经济和社会福利带给两国人民，两国关系也将更加紧密。”

“希望把中国一切产品带回国”

对未来进一步拓展两国合作的深度和广度，哈什米期盼殷殷。中国已连续5年成为巴基斯坦第一大贸易伙伴和第二大出口国，连续6年位列巴基斯坦的外国直接投资来源国首位。哈什米相信，随着中巴自贸协定第二阶段议定书的生效实施，“两国人民将有更多机会享受到来自对方国家的产品”。

“中国制造”在巴基斯坦广受欢迎，哈什米本人就对中国不同地区的手工艺品情有独钟。不久前，哈什米参观了园博会的中国馆，中国各地琳琅满目的手工艺品让她大饱眼福。此外，中国高科技产品、丝绸等也引起了她的格外注意。“如果可以，我希望把中国的一切（产品）都带回巴基斯坦。”

与此同时，哈什米也希望推动更多巴基斯坦优质产品进入中国市场。农产品是巴基斯坦对华出口的重点领域，哈什米期待未来加大巴基斯坦果蔬的对华出口量，解决过去因为包装和储存技术等造成的运输损耗问题。“中国寒冷地区的农业在冬天受影响时，巴基斯坦的土豆、洋葱、苹果、葡萄、杏、樱桃、草莓等果蔬可以为中国消费者提供更多选择。”哈什米说，“巴基斯坦芒果也享誉世界，希望有一天在中国更多超市看到巴基斯坦芒果。”

哈什米表示，旅游业也是深化两国合作的重要领域。哈什米非常赞同习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”的理念，她认为保护好自然资源不仅是最普惠的民生福祉，也可以产生巨大的经济效益。哈什米说，巴基斯坦有发展旅游业的丰富自然资源，“欢迎中国朋友大力投资巴基斯坦旅游业，这也能进一步拉近两国人民的距离。”

(责编：马昌、曹昆)