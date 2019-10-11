“盼望早日回到窗明几净的课堂”

杜巴中学学生在中国企业修建的临时校舍内自习。

本报记者 赵益普摄

“中国国家主席习近平即将访问尼泊尔，我们非常高兴！正是因为中国的大力帮助，我们的学校才能又快又好地重建。非常感谢中国！”尼泊尔加德满都杜巴中学校长马哈托激动地对记者说。在他的身后，杜巴中学主教学楼的重建已进入尾声，预计明年1月投入使用。

杜巴中学始建于1853年，历史悠久，从这里走出的莘莘学子活跃在尼泊尔各个领域。2015年的尼泊尔大地震给该校带来灾难性打击。马哈托说：“杜巴中学是尼泊尔人才的摇篮，寄托着尼泊尔人民的希望。震后，很多人走过这栋教学楼时不禁停下脚步，面对残垣断壁，痛心不已。”

中尼是患难与共的友好邻邦。2017年，杜巴中学被确定为中国援助尼泊尔灾后重建25个项目之一，由上海建工集团股份有限公司负责承建。公司海外部项目经理程从银表示，当时到杜巴中学实地考察时，看到师生们就在塌了一半的教学楼里上课，十分心酸。“我们用了不到一周的时间，在学校附近为师生们建起了临时校舍，以满足学校日常教学需要”。

目前，杜巴中学教学楼主体结构施工已经完成，正在进行室内装修。重建后的杜巴中学将拥有20余间普通教室，可容纳近800名学生。马哈托说：“现在，孩子们和我一起看着新教学楼建设一天一个样，满心欢喜。”

杜巴中学重建的一砖一瓦，都凝结着中国施工人员的心血。在项目施工现场，记者看到工人正在对地面进行打磨和清洗。程从银介绍：“这所学校以前用的是水磨石地面，现在中国建筑很少再用。但为了最大程度地恢复学校原貌，我们专门挑选了和原来一样的水磨石，铺上后还要打磨，时间和人力消耗都很大。”学校原来的建筑外立面颇具历史特色，每个窗洞外侧均有花纹。中方专门从中国定制加工相关造型的模具，再运至项目现场使用，以保证花纹和造型与原建筑一致。马哈托对中方施工人员的工作态度和效率赞叹不已：“新的教学楼保持了原有的风格，他们太用心了！”此前，尼泊尔国家重建局局长贾瓦利也专门向杜巴中学重建项目中方施工人员表示感谢。

此外，中国还在尼泊尔北部山区重建6所学校。程从银说：“尼泊尔社会各界看到了中国援助工程的速度与质量，感受到了中国援助尼泊尔的真心和诚意。我们要加紧施工，让学校成为中尼友谊的见证。”

杜巴中学英语老师艾盖德感叹道：“多亏了中国朋友，学校才得以重建。我们对中国的感激难以言表！我们盼望早日回到窗明几净的课堂。”

（本报加德满都10月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）

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