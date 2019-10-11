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“尼中两国友谊像雪水一般纯净”

——访尼泊尔总理奥利

本报赴尼泊尔特派记者  李  锋  暨佩娟  赵益普

2019年10月11日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　“尼中两国山水相连，世代友好，尼泊尔人民热切期盼习近平主席的到来。”尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利日前在加德满都接受本报记者专访时表示，习近平主席的访问必将巩固两国的传统友谊，使两国关系达到新高度。

　　奥利表示：“当前尼中两国友谊像雪水一般纯净。两国建交以来，始终遵循和平共处五项原则发展双边关系，尼中领导人都希望为两国传统友谊赋予新内涵、带来新成果。习近平主席访尼的意义非同凡响，必将在尼中两国关系发展史上留下浓墨重彩的一笔。”

　　奥利表示，彼此尊重和相互支持始终是尼中两国关系不断前行的基础，“尼泊尔决不允许任何势力在尼从事反华活动，这是我们的原则。”奥利说，如今，中国经济发展、科技进步，成为世界前进的推动力量。习近平主席对尼泊尔的访问，将进一步加深两国在各领域的合作，造福两国人民。

　　今年是中华人民共和国成立70周年，奥利表示，在中国共产党的领导下，新中国取得了世人瞩目的发展成就，尼泊尔政府、尼泊尔共产党和尼泊尔人民祝愿中国的未来更加美好，“事实证明，只有中国共产党才能带领中国人民走向繁荣富强”。

　　奥利高度评价了共建“一带一路”的重要意义。“‘一带一路’倡议聚焦的不仅是中国的发展，而且造福沿线各国人民。在‘一带一路’倡议指引下，中国不但自身取得了丰硕的发展成果，也带动了其他国家的发展。通过‘一带一路’倡议，中国为地区稳定和世界繁荣贡献了力量。”奥利说。

　　奥利表示，尼泊尔高度赞同习近平主席提出的共建人类命运共同体理念。尼泊尔希望两国围绕“一带一路”建设框架，推动更多合作项目落地，共同打造跨喜马拉雅立体互联互通网络，加强口岸、公路、铁路、航空、通信等领域的联通，“这不仅会增进经贸领域的往来，也必将加深两国人民在社会、文化等领域的沟通与信任，让两国人民的命运更加紧密联系在一起，建设更加现代化的美好生活。”奥利说。

　　（本报加德满都10月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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