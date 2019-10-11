把握世界变局 实现龙象共舞（大使随笔）

应印度总理莫迪邀请，习近平主席将赴印度金奈出席中印领导人第二次非正式会晤。此次会晤是今年中印关系最重要的政治议程，也是2018年武汉会晤的延续，备受两国人民期待和国际社会关注。两国领导人将就事关中印关系发展的全局性、长期性和战略性问题进行深入沟通，为下一阶段中印关系发展确定基调、指明方向，推动两国各领域交流合作取得新的积极进展。

10多年前我第一次到印度工作，当时两国交往尚不如今天密切。这次重返印度两个多月来，我深切感受到两国合作发生的变化：新德里随处可见中国公司的广告牌，在商场、公园时常能听到乡音。这些只是近年来中印各领域合作不断走向深入的缩影。作为两国关系发展的参与者和见证者，我认为中印合作体现出以下几个特点：

一是从两大文明交流互鉴中汲取养分。中印都有着伟大而悠久的历史，两大文明互学互鉴、取长补短，为人类留下了宝贵精神财富。1300多年前，玄奘跨雪山、越流沙，以坚韧的毅力和开放的胸怀吸纳印度文化、传播中华文明，成为中印人文交流的历史象征。上世纪50年代，两国发挥东方文明独特智慧，共同提出并倡导和平共处五项原则，成为当今国际关系基本准则。现在，越来越多的中国人对印度文化兴趣盎然，看印度电影、练瑜伽、品红茶成为一种时尚。越来越多的印度人喜欢上了中国美食、功夫和中医药，对中国的发展成就充满敬佩。

二是从两国经济社会快速发展中获得动力。中印是世界上仅有的两个人口超过10亿的大国，经济总量分别排名世界第二和第七，增速保持全球前列。两国市场规模巨大，产业结构互补，合作前景广阔。中印工商界热切期盼加强经贸合作。目前有1000多家中国公司在印度开展业务，为当地创造了20万个就业机会。超过2/3的印度赴华投资企业稳定盈利。小米手机、海尔电器等中国品牌在印度广受欢迎，成千上万家印度中小企业借助阿里巴巴电商平台获得快速发展。

三是在新兴市场国家和发展中国家群体性崛起中把握机遇。中印同为新兴市场大国，对许多重大国际和地区问题的看法相同或相近。双方都坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持贸易自由化、便利化，支持广大发展中国家提升在全球治理中的制度性权力。近年来，两国在二十国集团、金砖国家和上海合作组织等多边机制中密切协调，在全球治理问题上共同发声，为当前充满不确定性的世界提供了稳定性和正能量。

四是在追求民族复兴的历史进程中并肩前行。当前，中国正在为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。印度提出了建设“新印度”的愿景。尽管两国选择了不同的发展道路，但都是为了让人民过上更加美好的生活。两国可以相互学习、相互借鉴，互通有无，合作共赢，为共同发展创造条件。

当今世界正面临百年未有之大变局。中印的发展壮大是大势所趋，对彼此都是重要机遇。双方应本着积极、开放、包容的心态，正确分析和看待彼此意图，牢牢把握两国关系的方向和主流，通过对话协商妥善处理分歧。在双方共同努力下，中印完全可以成为世界力量对比变化中的积极因素，成为实现自身发展梦想的合作伙伴。

习近平主席说，中印用一个声音说话，全世界都会倾听。中印携手合作，全世界都会关注。明年是两国建交70周年，双边关系将面临新的发展契机。让我们积极行动起来，以习近平主席和莫迪总理达成的重要共识为引领，将领导人共识传递至各个层级，不断做大两国合作的蛋糕，携手推动构建新型国际关系和人类命运共同体。我们相信，中印有足够的远见和智慧，走出一条新兴大国共同发展、合作共赢之路，实现龙象共舞。

（作者为中国驻印度大使）

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）

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