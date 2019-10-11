从武汉到金奈，汇聚中印关系发展正能量

习近平主席将赴印度金奈出席中印领导人第二次非正式会晤，同莫迪总理继续纵论天下大势，把脉龙象共舞，为下一阶段中印关系发展确定基调、指明方向，向世界发出中印一致声音，为当前充满不确定性的世界提供稳定性、注入正能量。

去年4月，习近平主席同莫迪总理在武汉首次举行非正式会晤。两位领导人就国际格局和双边关系中的全局性、长期性、战略性问题以及各自国家发展愿景和内外政策深入交换意见，达成广泛共识。武汉会晤开创了中印领导人交往的新模式。

武汉会晤以来，中印各领域交流合作全面推进，有关分歧得到妥善管控，两国关系步入平稳向好新阶段。接受记者采访的印度学者表示，希望两国领导人在金奈的非正式会晤为两国关系下一阶段发展指明方向。

引领中印关系新阶段

中国和印度是世界上两个最大的发展中国家和新兴市场国家，也是仅有的两个10亿人口级别的大国，都处在快速发展的重要阶段。良好的中印关系，不仅能助力彼此发展，而且将为亚洲乃至世界和平、稳定、繁荣贡献力量。

正是基于对当前国际形势和双边关系发展的战略判断，中印两国领导人决定创新交往形式。去年武汉会晤期间，两天之内，6场活动，两国领导人在轻松友好的气氛中全面深入交换意见。会晤取得积极成果。

“中印关系要稳定、要发展，基础是互信”“要将彼此视为世界力量对比变化中的积极因素”“中印两国的发展壮大是大势所趋，对彼此是重要机遇”“中印都奉行独立自主的外交政策，要本着积极、开放、包容的心态，正确分析和看待彼此意图”……武汉会晤期间，习近平主席对把握好中印关系提出一个基础、三个关键点，为中印关系发展指明航向。

莫迪总理积极回应：“我进一步感受到习近平主席对发展印中关系的高度重视和亲力引领。印度和中国都是文明古国，两国互为重要邻居，必须加强对话、交流、合作，和平相处，世代友好。”

武汉会晤一年多来，双方高层交往密切，习近平主席和莫迪总理在上合组织、金砖国家、二十国集团等多边场合多次会面。中印成功举行两次高级别人文交流机制会议。今年9月，中印举行第六次战略经济对话，探讨发展战略对接。两国各类对话机制达30余个，涵盖政治、经贸、人文、防务、安全、地方等各领域。

“高层引领是增进两国互信、推动印中关系向前发展的战略驱动力。”印度世界事务委员会主席拉加万表示，武汉会晤倡导印中双方从更高站位、更长远角度，更全面综合地看待双边关系，推动两国关系迈上了一个新起点。

开拓经贸合作新空间

“近年来印中经贸合作不断加深，有不少中国企业到印度投资设厂、开展合作。中国技术和印度制造业的结合，增强了企业竞争力。”印度奥莱克特拉绿色科技公司董事总经理纳雷什·库马尔·拉瓦尔表示，该公司与中企比亚迪建立了合作关系，联合设计生产电动巴士，市场前景广阔。

近年来，中印双边贸易额保持持续上升态势，2018年达到955.4亿美元的历史新高。目前1000多家中国企业在印度开展业务，累计投资额达80亿美元，为当地创造了近20万个就业岗位。小米、vivo、OPPO等中国手机品牌在印度市场备受青睐。印度企业积极拓展中国市场，对华累计投资额近10亿美元。印度软件和服务企业协会在中国设立了3个IT走廊。据印方统计，超过2/3的印度赴华投资企业稳定盈利。

“当前印中关系处于重要时刻，印方看好双方经济合作前景，愿同中方扩大共同利益，深化务实合作。”印度外长苏杰生表示。近年来，中国企业积极回应“印度制造”“数字印度”等倡议，不断加大对印产业园区、电子商务等领域投资，促进印度的人口红利和市场潜力充分释放。在医药、信息技术、互联互通等领域，双方合作呈现出巨大潜力。

顺应国际合作新潮流

当今国际格局正在经历深刻演变。以中国和印度为代表的新兴市场国家的快速发展，是这一变化的鲜明特征之一。

武汉会晤以来，莫迪总理在多个场合表示，印方愿同中方保持密切对话沟通，深化各领域合作，妥善处理分歧，加强在多边框架内合作，共同应对保护主义、国际市场波动等挑战，推进更加紧密的发展伙伴关系。

印度尼赫鲁纪念馆主席钱德拉说：“印中加强合作，对各自发展和世界经济都是机遇。”

中印合作不仅能给两国人民带来实实在在的好处，也有利于增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，推动世界多极化和经济全球化。正如印度财政部副部长阿塔努·查克拉博蒂所说，印中双方应加强发展经验互鉴，并在多边框架下加强合作，紧密沟通，发出发展中国家的共同声音。

搭建人文交流新平台

今年1月，在第二十七届新德里世界图书展上，中国书籍受到关注。“印中两大文明古国自古以来交流密切。书籍让我们了解中国文化，是双方互学互鉴的重要渠道。”印度国家图书信托主席沙尔玛说。

去年武汉会晤期间，习近平主席和莫迪总理共同参观湖北省博物馆精品文物展，凸显两国领导人对文明交流互鉴的高度重视。两国领导人倡导成立高级别人文交流机制，为推动两国关系全面发展搭建了新的重要平台；双方举办中印媒体高峰论坛、中印电影周；签署一系列文化、体育、传统医药、博物馆等人文领域双边合作文件……

中印人文交流合作蓬勃开展，为两国关系发展凝聚更多民意支持。印度电影在中国市场的票房收入是在印度市场的两倍；北京世界园艺博览会的印度馆吸引了上百万中国观众参观。

“希望中印双方用好两国高级别人文交流机制，运用中印两大东方文明的深厚底蕴，促进两国人民心灵交流，助力两国构建更加紧密的发展伙伴关系。”明年两国将迎来建交70周年，双方将举办更加丰富多彩的人文交流活动，携手描绘中印两大文明相互尊重、和谐共处新图景。

从武汉到金奈，人们期待在两国领导人的战略引领下，汇聚中印关系发展正能量，牢牢把握发展大方向，走出一条符合时代要求的友好合作大道。

（本报印度金奈10月10日电 记者管克江、王芳、王海林、丁雪真、苑基荣）

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）

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