原标题：刘鹤分别会见国际组织负责人和美国工商界代表

新华社华盛顿10月10日电（记者熊茂伶 孙丁）当地时间9日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在美国华盛顿分别会见美中贸委会会长艾伦、美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁薄迈伦和国际货币基金组织新任总裁格奥尔基耶娃。

刘鹤在会见艾伦和薄迈伦时表示，中美经贸关系十分重要，具有很强的外溢性和全球影响。贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界，企业和消费者的利益都会受到极大损失。中方此次抱着极大的诚意而来，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。

艾伦和薄迈伦表示，贸易战只有输家，没有赢家，美国工商界不希望看到加征关税。由衷希望双方能够在这一轮磋商中取得具体明确的进展，增进互信，为下一步磋商奠定良好基础，最终找到解决分歧、停止贸易战的办法。美国工商界愿为此发挥积极作用。

刘鹤在会见格奥尔基耶娃时表示，即将举行的新一轮经贸高级别磋商受到各方面高度关注，停止贸易战是整个世界的共同期盼。中方愿意在平等和相互尊重的基础上，与美方通过本轮磋商就一些双方关注的问题取得共识，防止摩擦进一步升级和扩散。希望国际社会共同努力，维护世界稳定与繁荣。

格奥尔基耶娃表示，根据国际货币基金组织的测算，贸易战正在对世界经济造成严重冲击和影响，到2020年将拖累世界经济0.8个百分点。国际货币基金组织对中方通过磋商解决问题的决心和诚意表示高度赞赏，愿在维护多边体制和自由贸易规则方面继续发挥应有作用。

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