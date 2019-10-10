印度国家电视台和印泰米尔主流电视台同步播出《平“语”近人》

△印度泰米尔主流电视台“新一代”电视台播出《平“语”近人》

在习近平主席赴印度金奈出席中印领导人第二次非正式会晤前夕，中央广播电视总台制作的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》泰米尔语版和印地语版分别在印度国家电视台、南印度最受欢迎的“新一代”电视台，以及覆盖印度全境的Siti电视频道集中播出。这是印度主流电视媒体首次播出《平“语”近人》系列节目。

中印领导人第二次非正式会晤将于10月11日在印度泰米尔纳德邦首府金奈举行。泰米尔纳德邦的官方语言是泰米尔语，中央广播电视总台制作的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》泰米尔语版在当地播出后，引起广泛关注。中央广播电视总台是国内唯一一家使用泰米尔语对印播出的媒体。总台泰米尔语主持人还应邀走进印度国家电视台和“新一代”电视台演播室，向印度观众介绍《平“语”近人》系列节目。

除在印度主流电视媒体播出外，印度新闻聚合平台News Dog、印度泰米尔文主流报纸《每日钟声报》官网及其脸书主页、“泰米尔要闻”YOUTUBE主页和News Mobile等新媒体平台也同步推出了《平“语”近人——习近平喜欢的典故》系列节目。

△印度SITI电视频道播出印地语版《平“语”近人》

△NewsDog播出印地语版《平“语”近人》

△YOUTUBE上拥有140万粉丝的“泰米尔要闻”主页播出《平“语”近人》

△印度泰米尔文主流报纸《每日钟声报》官网及其脸书主页发布《平“语”近人》

△总台泰米尔语部主任应邀在印度国家电视台录制中印领导人第二次非正式会晤特别节目，向印度观众介绍《平“语”近人》系列节目

△总台泰米尔语主持人在印度“新一代”电视台节目中向观众介绍《平“语”近人》系列节目

(责编：曹昆)