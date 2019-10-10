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105个国家近300名师生即将来华参加“汉语桥”比赛

2019年10月10日20:06  来源：新华网
 
原标题：105个国家近300名师生即将来华参加“汉语桥”比赛

　　新华社郑州10月10日电（记者刘高阳）记者从河南省政府新闻办10日召开的新闻发布会上了解到，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛复赛决赛将在2019年10月18日至11月2日于北京、河南分阶段进行，其中复赛、决赛及颁奖典礼等主要活动均在河南举办。

　　据介绍，今年3月至9月，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛预选赛已在全球121个赛区相继举行，参加比赛的选手都是15岁至20岁、非中国国籍、母语非汉语的中学生。届时，将有105个国家119个赛区的262名师生来华参加复赛和决赛，是参赛国家最多的一届。

　　比赛主要考察选手的汉语语言能力和中国国情知识、掌握中华文化技能的水平、中国语言文化综合学习和实际运用能力为评判标准，重点考核选手的汉语语言文化综合学习和实际运用能力。比赛将决出总冠军1名、洲冠军5名、一等奖5名、二等奖5名、三等奖15名。此外还有单项奖5名，包括最佳口才奖、最佳风采奖、最佳创意奖、最佳表演奖和最佳人气奖。

　　据悉，本次“汉语桥”世界中学生中文比赛将以“携手汉语，筑梦未来”为主题，旨在为各国学习汉语的青少年学生提供一个展示汉语能力、互相学习交流的平台，以激励大家学汉语的热情，增进其对中华文化的理解，促进各国学子之间的友谊。

　　“汉语桥”中文比赛以语言竞技、文化交流为基础，加强中外青年互动，讲好中国故事。自2002年启动以来，从最初的21个国家和地区的49名选手参赛，到现在已吸引150多个国家和地区的140万名青少年参加预选赛，6500多名选手参加决赛。多年来，“汉语桥”成了广受关注的汉语“奥林匹克”，在世界范围内搭建起一座座文化之桥、友谊之桥、心灵之桥。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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