原标题：土耳其开启跨境打击 两大目的恐难实现

新华社安卡拉10月10日电 （国际观察）土耳其开启跨境打击 两大目的恐难实现

新华社记者郑思远 施洋

土耳其国防部9日晚宣布，土军队已对叙利亚北部的库尔德武装展开军事行动。

分析人士认为，此次行动并非土方突然之举，而是其在美国宣布从叙相关区域撤军后的必然选项。行动能否实现土所期待的清除叙库尔德武装、解决叙难民安置问题难以预料。但可以确定的是，此举势必会给当地民众带来灾难，会给叙局势乃至地区局势带来严重影响。

打击如期而至

土国防部表示，作为“和平之泉”军事行动的一部分，土军队已开始在叙利亚北部幼发拉底河以东地区发动地面进攻。

土总统埃尔多安当日在社交媒体上发布了军事行动开始的消息，称“和平之泉”军事行动的目的是防止库尔德“恐怖分子”在土南部边境线上建立起一道“恐怖主义走廊”，并促使叙利亚难民重返家园。

长期以来，土耳其都视叙库尔德武装为恐怖组织，欲将其清除。但美国却视这一武装为反恐作战合作伙伴，这让土耳其在采取行动时颇有顾忌。美土于8月曾同意在叙东北部建立一个“安全区”，隔离土边境和叙东北部的库尔德武装力量，但两国在“安全区”的范围和管理等方面迟迟无法达成一致。

埃尔多安本月5日表示，土耳其将于近日发起军事行动，以肃清在叙边境活动的库尔德武装，并在叙设立“安全区”。美国白宫6日回应称，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军将从相关区域撤出。埃尔多安7日表示，美军已开始从叙北部相关区域撤出，土耳其随时可能发起军事行动。

分析人士指出，从事态发展看，正是美方撤军表态坚定了土耳其采取此次军事行动的决心。有美国媒体直言，美军撤离相当于给土耳其攻入叙利亚打击库尔德武装开了“绿灯”。

目的恐难实现

从土方表态看，此次军事行动主要有两大目的，一是打击被视为安全威胁的叙库尔德武装，另一个是解决困扰已久的叙难民安置问题，但从目前情况看，要实现这两个目的难度不小。

土耳其中东理工大学国际关系教授巴哲认为，土方此次军事行动能否实现上述两个目的存在诸多不确定性。叙北部库尔德武装“人民保护部队”是美国在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的重要盟友，战时和战后都得到美军的武器装备援助，其作战能力不容小觑。

据土媒体报道，叙北地区目前还关押着一万名左右“伊斯兰国”俘虏。土中东研究中心研究员奥尔汉认为，叙库尔德武装可能释放甚至武装这些俘虏，利用他们来对抗土军。

分析人士指出，自叙利亚危机爆发以来，叙难民不断涌向土耳其，这令土政府头痛不已。土方希望通过此次军事行动建立“安全区”安置数百万难民的想法不错，但不切实际。

首先，肃清库尔德武装，建立“安全区”难度极大。其次，短期内无法在“安全区”内建起大量难民生活必需的各种基础设施。再者，不少叙利亚难民已在土耳其落地生根，面对充满不确定性的未来，有多少难民愿意去“安全区”生活也是一个问题。

引发多重影响

叙利亚外交部9日发表声明，强烈谴责土在叙北部展开军事行动，决心“以一切合法手段抗击土耳其侵略”。声明同时指出，叙库尔德武装也应对事态发展承担责任。

俄罗斯克里姆林宫网站9日说，俄总统普京当天应约与埃尔多安通电话，呼吁土方仔细权衡，不要让军事行动损害在解决叙利亚危机方面所做的共同努力。普京说，保证叙利亚统一和领土完整、尊重其主权有重要意义。

美总统特朗普9日发表声明说，美国不支持土耳其此次行动，并已告知土方美方认为这是一个“坏主意”。

伊朗9日在毗邻土耳其的边境地区举行军事演习。此前一天，伊朗外交部发表声明表示，伊方反对外部势力在叙境内采取任何军事行动。

据叙利亚通讯社9日报道，土耳其的炮击和空袭已造成叙东北部多地8名平民死亡、20名平民受伤。

分析人士认为，土耳其如继续其军事行动，必将给当地民众带来更大伤亡，叙利亚危机的解决以及地区局势都会受到重大影响。

欧盟方面则担忧，此次军事行动可能促使土境内大量叙难民为避免今后遭强行遣返而前往欧洲，这将给欧洲带来新一轮难民潮。

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