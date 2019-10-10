原标题：拜登特朗普相互炮轰 弹劾调查激化政治缠斗

新华社华盛顿10月9日电（国际观察）拜登特朗普相互炮轰 弹劾调查激化政治缠斗

新华社记者孙丁 邓仙来 刘阳

美国前副总统、民主党总统竞选人拜登9日说，他支持弹劾现任总统特朗普。这是自众议院民主党人近期启动针对特朗普的弹劾调查以来，拜登首次就此表明立场。特朗普对此反唇相讥，称拜登此番表态“可悲”。

分析人士认为，特朗普“电话门”对拜登选情的负面影响正在显现，拜登这次在弹劾问题上展现强硬态度意在维护形象并提振选情。此外，因弹劾调查引发的政治缠斗正在多线升级，华盛顿被笼罩在新的政治不确定性之中。

拜登选情受累

拜登于2009年至2017年任美国副总统。他今年4月宣布竞选下届美国总统，被特朗普视为主要竞争对手之一。拜登当天在新罕布什尔州出席活动时说，特朗普违背就职誓言、背叛国家，应被弹劾。

涉及特朗普与乌克兰总统泽连斯基敏感通话内容的“电话门”事件曝光后震动美国朝野。民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年美国总统选举。

然而，民主党控制的美国国会众议院9月下旬因“电话门”事件启动针对特朗普的弹劾调查后，特朗普政府不仅明确表示拒绝配合，还“转守为攻”，通过保守派媒体加强报道有关拜登负面新闻的“舆论战”。

多家民调结果显示，受“电话门”曝光拜登可能曾为儿子“出头”，在担任副总统期间干预乌克兰司法的传闻影响，拜登支持率已被党内竞选对手、马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦反超。在此之前，拜登的支持率一直“一枝独秀”。

此间观察人士认为，与特朗普政府和竞选团队相比，拜登方面行动的攻击性不足。美国《纽约时报》文章说，拜登此时阐明立场支持弹劾特朗普说明他认识到需要加大力度应对特朗普的持续攻势，以扭转民调的下滑趋势。

白宫策略变化

众议院下属几个委员会已向多个涉及“电话门”事件的个人和机构发出传票，要求提交相关资料配合调查，但遭白宫抵制。

总统律师西波隆日前致信众议院议长佩洛西等国会民主党人称，众议院启动针对特朗普的弹劾调查受党派政治驱使，缺乏法律依据、违背正当程序。他特别指出，佩洛西在启动弹劾调查前未经全院表决。

佩洛西回应说，这封信明显错误，将被视为白宫又一个妨碍众议院调查的证据。根据美国宪法，国会众议院“独享弹劾权”，并未有明文规定启动弹劾调查须经全院投票。不过，在前总统尼克松和克林顿的弹劾案中，众议院均在全院表决后方才启动弹劾调查，这也是特朗普政府对当前弹劾调查提出质疑的论据之一。

美国康奈尔大学法学教授延斯·奥林指出，白宫拒绝配合弹劾调查标志着其应对策略的变化。此前白宫在舆论压力下公布特朗普同泽连斯基的通话内容记录就是为了避免被扣上妨碍调查的帽子，但显然现在已经放弃了原来的战略。美国乔治敦大学法学教授维多利亚·诺斯则分析，白宫现在的态度基本等同于在法律层面向国会民主党人“宣战”。

政治困境加剧

自特朗普上台以来，共和、民主两党斗争激烈。新一届国会中，重掌众议院的民主党人加紧对政府实施监督与制衡，府院之争愈演愈烈，各方寻求共识展开合作的空间和能力受到进一步制约。

分析人士认为，特朗普“电话门”事件引起的风波或让华盛顿的政治困局继续恶化，新增不确定性甚至加剧宪政危机。

美国纽约大学法学教授梅莉萨·默里说，在过去，当美国政府与国会就监督要求出现分歧时，双方会通过协商达成一个都能接受的协议，若达不成再诉诸法律。然而，在特朗普时期，不同权力分支之间通过协商解决问题的准则已被抛弃。

默里表示，立法分支监督行政分支屡次遭拒似乎让美国一次次滑向宪政危机的方向。此次“电话门”事件触发立法机关对行政分支的终极制衡手段——弹劾调查，更加剧了人们的这种担心。

美国乔治·梅森大学法学教授伊利亚·索明认为，目前判断特朗普政府拒绝配合众议院弹劾调查是否引发宪政危机为时尚早，但不配合调查本身就违背三权分立原则，或已构成可弹劾的行为。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员威廉·高尔斯顿指出，华盛顿现在极端党派化，许多人只按政治立场行事，这对宪政秩序来说是真正的问题。而在美国得克萨斯大学法学教授桑福德·莱文森眼里，在美国现行体制下，权力制衡已经难以阻止无休止的政治斗争。

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