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记者手记：探访武汉军运会巴西代表团训练基地

2019年10月10日16:21  来源：新华网
 

　　新华社里约热内卢10月9日电 记者手记：探访武汉军运会巴西代表团训练基地

　　新华社记者赵焱

　　即将赴中国参加第七届世界军人运动会的巴西代表队从本月6日起在里约热内卢展开集训，9日新华社记者探访了位于里约北郊的空军训练基地，参加空军五项、游泳和女篮比赛的队员们正在这里训练。

　　巴西空军体育协会副主席路易斯·维拉斯科上校介绍说，巴西陆、海、空三军的参赛队员们首先在各自的训练基地展开训练，国防部长将在11日到空军训练基地给所有参赛运动员做动员，之后首批运动员就要出发前往中国，其他运动员们将根据自己比赛项目的时间陆续出发。

　　维拉斯科上校说：“我们这次派出300多名运动员的大阵容代表团参赛，目标是总奖牌榜前三名，因为中国、俄罗斯应该是实力最强的队伍。我们在空军五项、田径、游泳、体操、篮球等项目上比较有优势，应该能够拿到奖牌。”

　　女篮是巴西的优势项目之一，将参加武汉军运会的女篮队中大部分球员从2014年起就一直在一起配合，相互之间比较熟悉。边锋卡拉·科斯塔对记者说：“我们为参加在中国的军运会一起训练了很久，我们相信自己队伍的实力，也知道中国队不是能够轻易战胜的，但我们会全身心去参展，带着爱，爱着对祖国的忠诚。”

　　军运会中有很多不同于奥运会的项目，包括空军五项、海军五项、跳伞，以及游泳中的小项水上救生等，都非常有特色。

　　将代表巴西参加空军五项的阿里尔·马尔克斯是一名飞行员，他告诉记者：“空军五项可以说是一个非常具有军事特色的项目。我们几名队员都是飞行员出身，可能不一定7个项目都很出色，但是最终取5个最好的成绩，因此我们都非常有信心在军运会上取得好成绩。”

　　当日与马尔克斯一起在游泳馆训练的还有一队姑娘们，她们是参加水上救生项目的运动员。水上救生的教练空军中尉达尼埃拉·萨戈维奇介绍，水上救生是一个集体项目，巴西参加这一项目的共有12名队员。“我们的队伍参加过在俄罗斯举行的水上救生锦标赛，并且获得了第一名，所以我们也非常期待在武汉军运会上有好的成绩。”

　　见到中国记者来采访，水上救生的队员塔米·文图林和普雷西拉·索萨立刻用中文“你好”来打招呼。

　　普雷西拉说：“我们是去年年中开始接触水上救生项目，以前就是一般的游泳运动员。我和塔米都是学工程的，我们觉得中文在两国交往中有着很重要的作用，所以就开始上中文网课，后来又得知有机会去中国参加比赛，这下我们的中文应该能够用上了。”

　　塔米也表示：“我们非常期待在军运会上取得好成绩，当然我们也接触这个项目时间不长，不敢非常确定，但我想应该可以拿到奖牌。我学了一点儿中文，但还很不够，希望去中国参赛能够学到更多中文词汇！”

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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