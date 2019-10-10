拜登首次公开表明支持弹劾特朗普

新华社华盛顿10月9日电（记者孙丁 邓仙来）美国前副总统、民主党总统竞选人拜登9日说，他支持弹劾现任总统特朗普。这是自众议院民主党人近期启动针对特朗普的弹劾调查以来，拜登首次就此表明立场。

拜登当天在新罕布什尔州出席活动时说，特朗普违背就职誓言、背叛国家，应被弹劾。特朗普随后在社交媒体上说，拜登此番表态很可悲。特朗普还称，自己没做错什么。

特朗普正面临弹劾调查。8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普7月与乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查拜登及其儿子亨特，白宫还采取某些措施“封锁”二人通话内容记录。另据美国媒体报道，特朗普还下令冻结一笔军事援助以施压乌克兰。

这一事件震动美国朝野。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人政治利益并寻求外国势力干预美国总统选举。众议院议长佩洛西9月下旬启动众议院针对特朗普的弹劾调查。白宫日前对弹劾调查的合法性、动机等提出质疑，同时明确表示不会予以配合。

共和党联邦参议员、参议院司法委员会主席林赛·格雷厄姆9日在接受美国媒体采访时说，他不认为特朗普同泽连斯基的通话有什么问题，共和党参议员们不可能以此为依据表决解职特朗普。民主党联邦众议员格里·康诺利则表示，他们手上已掌握所需情况，白宫阻挠弹劾调查会适得其反，最终也会是徒劳的。

据白宫近期公布的特朗普同泽连斯基通话内容记录，特朗普称，拜登担任美国副总统时曾干预乌克兰司法，导致乌克兰检察机关有关乌克兰一家能源企业的调查结束，而亨特当时是这家企业的董事会成员，特朗普要求乌方调查此事。

拜登于2009年至2017年任美国副总统，今年4月宣布竞选下届美国总统，被特朗普视为主要竞争对手之一。

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