新华社北京10月10日电 特稿：喜剧、追思与不服老——2019年诺贝尔科学奖的人文花絮

新华社记者黄堃

诺贝尔委员会成员在发布会现场“背歌词”？生理学或医学奖得主威廉·凯林发的自拍照背景是他的亡妻？97岁的“足够好”老爷子还每天到实验室搞科研？

2019年诺贝尔自然科学奖三个奖项均已揭晓，除获奖成果外，今年这些奖项中的人文花絮也吸引了大量目光。

现场致敬《生活大爆炸》

在瑞典皇家科学院8日举行的诺贝尔物理学奖发布会现场，诺贝尔委员会成员乌尔夫·丹尼尔松来了这么一段：“我们的整个宇宙曾是炽热、稠密的状态，然后在近140亿年前开始膨胀。”

这段话是美国著名科学喜剧电视片《生活大爆炸》主题曲的开头两句。这部电视剧虚构了谢尔顿·库珀等科研人员的生活和情感故事，将喜剧与科学糅合起来，多次获得美国电视界最高荣誉艾美奖，在全球各地广受欢迎，特别受到许多科研工作者喜爱。

今年的物理学奖颁给了宇宙学等领域研究，正好与《生活大爆炸》片头曲的这两句相符，难怪丹尼尔松在新闻发布会现场来了这段。瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松说，这部电视剧在促进人们理解科学方面取得了“了不起的成就”，“将科学的世界带到了世界各地的笔记本电脑和起居室中”，因此在诺奖现场引用其主题曲歌词是很合适的。

在近日播放的电视剧最后一季中，谢尔顿和妻子艾米终于得到了诺贝尔物理学奖。在真实的物理学奖宣布后，汉松说，希望电视剧观众喜欢今年物理学奖的安排。“我希望谢尔顿和艾米今天没有太失望。”

她在天堂微笑祝贺

“在我刚失去她之后的几年里，我会想‘拜托，不要得奖'，因为这会是太苦涩的甜蜜，在没有卡罗琳的情况下获得如此非同寻常的荣誉，对我将是毁灭性的。”今年的生理学或医学奖得主威廉·凯林在得知获奖后于美国举行的新闻发布会上说。

他的妻子卡罗琳·凯林也是一名科学家，研究乳腺癌领域，因病在2015年去世。威廉·凯林说，他们俩过去常打趣说如果获得诺贝尔奖要怎样庆祝，所以在妻子去世后，他有段时间反倒害怕获奖。

“不过，现在我已经到了一个新状态，我会觉得她在微笑着向我点头，说‘我告诉过你这会实现的’。”

得知获奖后，威廉·凯林向诺贝尔奖官方发了一张自拍照，并被诺奖官方社交媒体账号发布。照片中，他身后墙上挂着一名女性的照片，两人共同“自拍”，庆祝这个特殊时刻。

许多网友猜测，那就是他已故的妻子。一位网友评论：“太浪漫的照片了。”

“足够好”却不服老

今年的化学奖刷新了诺奖100多年历史上的一个纪录，那就是获奖的约翰·古迪纳夫今年已经97岁高龄，成为获奖时年龄最大的人。诺奖官网显示，此前这个纪录的保持者是获得2018年物理学奖的阿瑟·阿什金，他当时96岁。

古迪纳夫出生于1922年，在锂电池方面作出了巨大贡献。令人称奇的是，90多岁高龄的他仍然活跃在科研前线。如此旺盛的精力，也让许多人根据古迪纳夫这个名字的英文意思，称其为“足够好”老爷子。

在9日化学奖宣布当天，这位美国科学家在英国皇家学会参加活动。他在回答媒体关于自己是否仍在做科研的问题时说：“是的，我每天都到实验室，我仍然在工作。不然我做什么呢？退休然后等死吗？不，我不会这样。”

今年化学奖中不服老的还不止古迪纳夫，另一名获奖者吉野彰生于1948年，乍一看今年71岁的年纪不算太突出，但细看他履历就会发现，他是2005年在大阪大学获得的博士学位。算一算，57岁读完博士，这份求学不在乎年龄的精神让人钦佩。

吉野彰获奖后在日本接受媒体采访时表示，与古迪纳夫相比自己还算是个孩子，在两人的长期合作中，“他就像对待自己的儿子一样，很好地照顾我”。吉野彰称赞了古迪纳夫近百岁高龄仍然坚持科研的行为。看来，这一对不服老的科学家将继续书写科学界的传奇。

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