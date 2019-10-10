古巴全国人大呼吁国际社会敦促美国结束对古封锁

新华社哈瓦那10月9日电（记者朱婉君）古巴全国人民政权代表大会国际关系委员会9日发表声明，谴责美国近60年来对古实施的经济、金融封锁和贸易禁运行为造成古巴人员和经济损失不断增长，呼吁国际社会敦促美国结束对古封锁。

声明强调，美国对古巴的封锁是一国对他国“最不公平、严酷、持久”的单方面制裁，是对古巴人民人权的“大规模、公然、系统性侵犯”，是影响古巴经济社会发展的主要障碍。

声明说，美国在全球范围内不断加剧对古巴金融交易和银行业务的制裁，对古巴企业和银行造成严重损失。美国近期还通过允许实施“赫尔姆斯-伯顿法”、阻碍古巴向他国派遣医疗人员队伍、阻止古巴进口石油等行为强加域外效力。此外，美国还对本国和外国企业在古贸易、投资行为不断制造新障碍，同时进一步限制本国公民赴古旅游，并收紧居住在美国的古巴人向古巴家人汇款的额度。

声明要求美国国会“听取美国社会广大行业的多数人意见”，结束对古封锁，并呼吁国际社会共同支持古巴向联合国大会提交的要求美国结束对古封锁的相关决议草案。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，时任美国总统肯尼迪签署法令，对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系。特朗普2017年1月就任美国总统后，美国政府宣布收紧对古政策。

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