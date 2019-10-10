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“脱欧”新方案几近破产 英有意“甩锅”给德国？

2019年10月10日09:34  来源：新华网
 

　　英国政府的退出欧洲联盟新方案8日几近破产。英国与欧盟当天多场商谈和会晤没有取得进展，反倒让双方陷入相互指责。

　　多家媒体报道，英国首相鲍里斯·约翰逊拯救“脱欧”方案的唯一机会仅剩说服爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡接受英爱边界安排。欧盟方面日益倾向于同意“脱欧”再度延期，可能在下周举行的欧盟峰会期间讨论具体延长期限。

　　【关税同盟分歧】

　　约翰逊8日早晨与德国总理安格拉·默克尔通话大约30分钟。一名要求不公开身份的唐宁街10号消息人士随后向数家媒体“吹风”，说默克尔提出英方无法接受的要求。

　　这名消息人士说，默克尔在这一“澄清”德国立场的通话中明确，依据约翰逊本月初提出的“脱欧”新方案，欧英“势必不太可能”重新达成“脱欧”协议，“不管是现在还是以后”。

　　默克尔提议英国北爱尔兰地区在“脱欧”后留在欧盟关税同盟并永久遵循欧盟统一市场的货物贸易规则。但约翰逊的方案要求北爱与英国其他地区一起离开关税同盟，只在北爱地方议会允许的前提下继续遵循统一市场法规。

　　路透社报道，德国总理发言人证实默克尔与约翰逊通话，但拒绝作更多回应。默克尔资深盟友诺贝特·勒特根提出，德国的“脱欧”立场没有更新，双方依据约翰逊方案在10月31日以前达成新协议“一开始就不现实”。

　　约翰逊8日随后与到访伦敦的欧洲议会新任议长戴维·萨索利会晤。萨索利会后告诉记者，双方没有就达成新协议取得进展。萨索利告诉英国天空新闻频道，约翰逊在会晤中重申，不会向欧盟申请“脱欧”延期。

　　约翰逊当天收到的唯一正面反馈来自爱尔兰总理瓦拉德卡。首相府发言人说，两人通话大约40分钟，“重申达成‘脱欧’协议的意愿”，“希望本周晚些时候面谈”。按照英国《泰晤士报》的说法，约翰逊可能10日会晤瓦拉德卡，届时将为说服爱尔兰总理接受英方的英爱边界方案作最后一搏。

　　瓦拉德卡与约翰逊通话后告诉爱尔兰广播电视台，他会为达成“脱欧”协议奋斗到“最后一刻”，但不会牺牲爱尔兰、北爱和欧盟其他国家的利益。

　　【愚蠢责怪游戏】

　　就英方消息人士披露的德英领导人通话内容，欧盟方面8日予以强烈驳斥，认定英方有意把“脱欧”谈判濒临破裂的责任“甩锅”给德国。

　　欧洲理事会主席唐纳德·图斯克直接经由“推特”向约翰逊喊话，说：“问题的症结不在赢得某种愚蠢的责怪游戏，而是欧盟和英国的未来以及我们民众的安全和利益。你不想要（现有‘脱欧’）协议，不想（‘脱欧’）延期，不想撤回（‘脱欧’申请）。君往何处？”

　　欧盟委员会主席让－克洛德·容克向法国《回声报》表达类似看法，说：“我不接受指认欧盟导致谈判逐渐失败的责怪游戏……解释应由英方阵营作出。”

　　按照路透社的说法，图斯克“如此突兀的回应”说明就“脱欧”事宜相互责怪的游戏实际已经开始。英欧都在为“可能混乱”的“脱欧”作准备，没有哪一方愿意承担责任。

　　一些媒体质疑“匿名人士”披露内容的真实性。英国《卫报》报道，所谓消息人士据信是“脱欧”立场强硬的首相高级顾问多米尼克·卡明斯。

　　默克尔所属政党德国基督教民主联盟的“脱欧”事务代表德特勒夫·赛夫说，英国媒体披露的通话内容“完全不可信”，违背德国政府过去3年针对“脱欧”事务的“全部准则”，即“由欧盟委员会主导谈判”。“对德国总理而言，坚持要求北爱地区留在关税同盟完全破坏准则。”

　　《卫报》注意到，德国政府先前一直提倡给予英国更多宽限，以避免后者“无协议脱欧”。英国广播公司欧盟记者亚当·弗莱明指出，欧盟内部一些人“怀疑”默克尔会使用诸如“势必不太可能”等说法。

　　【下周讨论延期】

　　无论把责任归咎于哪一方，英国与欧盟就重新达成“脱欧”协议的磋商确实陷入停滞。

　　爱尔兰总理瓦拉德卡8日证实，新“脱欧”协议不太可能在17日至18日一次关键欧盟峰会期间达成。

　　《泰晤士报》报道，一些欧盟成员国把注意力转移到如何为约翰逊设置延期“脱欧”的时限和条件。一些英国议员希望欧盟同意把“脱欧”期限设在明年夏天，以便英国再次就是否“脱欧”举行全民投票。但至少一个颇具影响力的欧盟成员国考虑给予更短期限，只让欧盟有时间准备“无协议脱欧”，却让约翰逊无法提前选举。

　　《卫报》报道，下周欧盟峰会将讨论多种可能期限，但“自然”选择是明年6月。有消息人士认为，欧盟可能不按常理出牌，选定一个让英国无法及时提前选举的“脱欧”期限，从而迫使英国议会接受“脱欧”协议。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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