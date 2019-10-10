白宫拒绝配合弹劾总统调查 美国府院对抗加剧

美国白宫8日宣布，将拒绝配合国会众议院针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查，指认民主党人主导的调查“违宪、毫无依据”。

受美国国务院阻拦，弹劾调查的关键人物、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰当天上午没有如期前往众议院作证。民主党批评特朗普妨碍国会、“滥用职权”。

【长信拒绝】

白宫法律顾问帕特·西波隆8日致信众议院议长南希·佩洛西等众院民主党高层成员。信件说，弹劾调查缺乏“合法的宪法依据”、缺乏公正，白宫不会参与，将中止所有关联这一“非法”调查的合作。

一名白宫高级官员说，这意味着白宫不会允许其他受政府管辖的证人去国会作证或按要求交出文件。

美联社报道，这封长信标志白宫采取新的策略，反击针对特朗普的弹劾威胁。

美国一名情报官员先前举报，特朗普7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话，要求乌方调查美国前副总统、2020年总统选举民主党热门竞选人乔·拜登及其家人。众议院议长佩洛西9月24日宣布发起针对特朗普的弹劾调查，指认特朗普滥用职权、谋求个人政治利益。

就白宫拒绝配合，众议院情报委员会主席亚当·希夫8日在社交媒体“推特”回应，说这一举动展现总统“凌驾于法律之上”的态度。佩洛西当晚发布声明，威胁追究总统的责任，“总统先生，您不能凌驾于法律之上”。

白宫反对众议院没有经由全体表决就发起弹劾调查，认为特朗普的正当权利受到侵犯。

【阻止作证】

美国驻欧盟大使桑德兰原定8日上午在众议院下属3个委员会闭门会议上作证。路透社报道，桑德兰已从欧洲飞回美国，作证前数小时遭到美国国务院阻拦。

美联社报道，桑德兰曾向特朗普的就职委员会捐款100万美元，民主党人认定桑德兰可以提供有价值的证词。他的律师罗伯特·卢斯金说，桑德兰本人对不能作证“极度失望”。

特朗普8日在“推特”留言，他本来愿意让桑德兰作证，但不幸的是他要面对的是一个非法的“私设法庭”。

众议院情报委员会主席希夫说，桑德兰缺席是特朗普和国务卿迈克·蓬佩奥妨碍国会的“又一有力证据”。众议院议长佩洛西说，特朗普阻挠证人作证是“滥用职权”。

众议院情报委员会、外交委员会和监督和改革委员会8日下午向桑德兰发出传票，要求他10月16日现身作证并交出文件，包括个人通信设备的通信记录。桑德兰已经把个人通信记录交给白宫，但白宫拒绝移交众议院。

桑德兰缺席触发对其他证人能否如期作证的疑问。美国前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇定于11日作证。众议院下属委员会还传唤了另外两名国务院官员。（王雪梅）（新华社专特稿）

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