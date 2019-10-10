希拉克与中国文物的不了情

图为二〇一一年，在希拉克家乡萨朗，希拉克与中国国家文物局副局长宋新潮（中）商讨大堡子山出土器物返还事宜。

9月26日晚，惊悉法国前总统希拉克辞世。这位被法国媒体称为“热爱中国的人”仙逝，留给中国文博界无尽的思念。许多了解和熟悉希拉克中国文物情结的中国文博机构和文物工作者，无不扼腕痛惜他的离去，大家都会回忆并称赞希拉克对中国文物和考古的热爱与精深研究造诣。

痴迷中国考古

希拉克倾心中国文物，始自少年时期时常流连于巴黎吉美博物馆，对中国文物和中国考古的热爱伴随他一生。

1978年，时任法国总理兼巴黎市长的希拉克来华访问，成为参观秦始皇兵马俑的第一位外国人。从此，他不遗余力向国际社会推介兵马俑。秦始皇帝陵博物院在回顾这一段历史时表示：“在秦兵马俑走向世界、享誉全球的过程中，希拉克先生功不可没。”希拉克对秦始皇陵考古发掘极为关注并抱有很大期待，他多次强调，秦始皇陵一旦发掘，一定会是世界第八大奇迹。

1998年，他曾在办公室与到访巴黎的陕西省考古所原所长韩伟促膝长谈，详细询问了西安北郊汉墓发掘工作进展情况，并提出了为什么至今不能发掘秦始皇陵、陵墓下是否有城墙、秦国凤翔和西陵芷阳东陵的具体位置等十分专业的问题。之后，希拉克又多次访问北京、上海、西安、江苏、湖北、四川……所到之处，参观当地重要的考古发现是必有的项目，陕西历史博物馆、秦始皇兵马俑博物馆、汉阳陵博物馆、上海博物馆都留下了他恋恋不舍的身影。

数年后，韩伟感慨地说，我钦佩希拉克个人的魅力，更欣赏他作为一个西方政治家对东方文明的深刻理解。

希拉克对中国青铜器的研究情有独钟，造诣颇深。1998年，希拉克在爱丽舍宫会见时任上海博物馆馆长马承源时，翻看马承源赠送的《中国青铜器全集》中的一张图片，希拉克脱口而出：“这是不是二里头文化三期的青铜器？”一位外国元首如此专业的提问，令马承源这位青铜器研究大家惊叹不已。马承源后来回忆说，希拉克对中国文化的挚爱并非虚言。2002年，希拉克出席北约首脑会议期间，“开小差”看青铜器图录，被法国记者用长镜头拍到，并以《总统忙里偷闲，研究中国青铜器》为题在报纸上刊登出来。自此，希拉克痴迷中国文物广为世人所知。

结缘中国文物工作者

对中国文物和考古的热爱，促成希拉克与中国很多知名文物专家进行过学术交流，并成为私交甚好的朋友。他与上海博物馆原馆长马承源的终身友谊，成为中法两国友好关系的佳话。1997年，希拉克访华期间，在马承源的陪同下参观上海博物馆青铜器陈列馆。两人在关于青铜器器形和纹样的讨论中相谈甚欢，以至于专机不得不推迟起飞。

由此，希拉克与马承源结下深厚友谊，并定期联系，交换青铜器研究心得。1998年，上海博物馆应邀赴巴黎赛努奇博物馆举办馆藏青铜器展，马承源率团赴巴黎出席展览开幕活动。希拉克亲自向马承源颁授法国最高级别的荣誉军团军官级勋章，以表彰他对世界文化交流的突出贡献。

因为对中国文物和考古的热爱，对中国文物和中国考古工作者，希拉克一直尊重有加，甚至偏爱。每逢中国文物在巴黎展览，希拉克一定会安排时间专程前往并认真观看。希拉克虽然日程紧张，但绝不吝啬时间与中方专家和工作人员交流、了解展品并在随行人员的催促声中坚持与大家分别合影，展厅里一片轻松愉快的氛围。2010年在上海召开的国际博物馆协会第22届大会闭幕式上，希拉克作为演讲嘉宾从后台冲上前台颇具戏剧性。因为大会前面议程拖延时间太长，希拉克等不及就直接上台拿起话筒开讲，以致主持人都没来得及正式介绍他。在中国，面对博物馆人，希拉克展现出他真性情的一面。

推动中法文物交流

希拉克曾说：“我本人十分景仰有着最古老最丰富文明的中国，我爱中国。”在总统任内，希拉克先后发起了“中国文化季”“中法文化年”等活动。《中国考古发现展》成为2000年中国文化季的重头项目；《神圣的山峰》《四川省出土文物展》《孔子文物展》《康熙时期艺术展》等4个国家级大型文物展览，2003-2004年在巴黎中国文化年密集亮相，这是自上世纪70年代中国文物首展巴黎以来，中国文物、中华文明再次震撼巴黎。期间，希拉克陪同到访的中国贵宾共同参观《孔子文物展》并亲自讲解，时间由预定的40分钟延长到100分钟。

希拉克卸任法国总统后，依然关心和支持中国文物、博物馆和考古事业。2010年国际博物馆协会第22届大会在上海召开。希拉克应国家文物局的邀请专程赴上海出席会议闭幕式并发表了热情洋溢的演讲。在甘肃大堡子山流失文物回归祖国一事上，希拉克同样功不可没。2010年上海国际博物馆协会大会期间，国家文物局副局长宋新潮请求希拉克为这批重要流失文物回归提供帮助，希拉克给予了积极回应。2011年中国文物展览在希拉克总统博物馆开幕之时，宋新潮专门赶赴希拉克的家乡萨朗拜访，希望他能发挥影响，支持中国国家文物局的文物返还要求。希拉克高兴地表示支持，并愿意就此事协调吉美博物馆馆长。2015年大堡子山流失文物回归祖国。

希拉克先生为中国文物和中国考古走向世界、对推动中法文化遗产交流合作做出了不可磨灭的贡献，我们将永远铭记。

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