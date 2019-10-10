奉劝美国立即纠正错误（望海楼）

近期，美国以所谓人权问题为借口，将中国新疆维吾尔自治区公安厅及其18家下属机构、新疆生产建设兵团公安局和海康威视等8家中国企业列入出口管制实体清单，进行所谓“出口限制”。此举纯属恶意“拉黑”。

中国在保护人权和反恐、去极端化方面的突出成绩举世公认。新疆设立职业技能教育培训中心（教培中心）、开展职业技能教育培训工作，目的是防微杜渐、治病救人，是对轻微犯罪和违法人员人权的一种保护，又是对最广大人民群众人权的保障。同时，教培工作致力于挽救有恐怖主义、极端主义违法或犯罪行为的人员，消除滋生恐怖主义、宗教极端主义的土壤和条件，保障公民基本权利免受恐怖主义、宗教极端主义的侵害。中国政府标本兼治的举措，完全符合中国法律，也符合国际实践，受到2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际社会探索反恐、去极端化提供了可供借鉴的“新疆样本”。

美国一直就所谓“新疆议题”不断兴风作浪。美国会参议院审议通过“维吾尔人权政策法案”，呼吁政府就涉疆问题加大对华施压力度。美国务卿在会见中亚五国外长时，污蔑中国的新疆政策。然而，美国未能搅起针对中国的国际舆论漩涡，反而有50多个国家的常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持中方在涉疆问题上的立场，赞赏中国在人权领域的显著成就，反对将人权问题政治化。还有越南等国通过单独致函或者发新闻稿的方式，呼应和支持中方主张。这次，美国抓起出口管制工具，其实是气急败坏的无奈之举。

美国严重干涉中国内政，中方坚决反对。美惯于借助经济手段来实现政治目标。2018年以来，美在出口管制和经济制裁领域新的立法不断加强增多，针对中国企业的执法力度不断加大，增加了部门编制和预算，并由美司法部牵头发起了中国行动计划，定向打击不符合美国出口管制和经济制裁相关规定的中国企业。美国此次动用出口管制，强行主导和垄断人权领域的价值判断，既损害中方利益，更违反国际关系基本准则，绑架人类公平正义，从而暴露出其干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心。

新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉，新疆也根本不存在美方指称的所谓人权问题。奉劝美国立即纠正错误，撤销有关决定。中国强调，将继续采取坚定有力措施，坚决维护国家主权、安全、发展利益。中国也划设底线，提醒美方勿忘相互尊重，与中方共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。面对国内外挑战，中国始终保持从容自信和战略定力。正如习近平主席在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话中所说，社会主义中国巍然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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