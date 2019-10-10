英五名阁僚或因“无协议脱欧”请辞 质疑首相策略

英国《泰晤士报》9日报道，首相鲍里斯·约翰逊因退出欧洲联盟策略面临新一轮内阁成员“反水”，5名阁僚登上“辞职关注名单”。

这5人包括文化大臣妮基·摩根、北爱尔兰事务大臣朱利安·史密斯、司法大臣罗伯特·巴克兰、卫生大臣马修·汉考克和总检察长杰弗里·考克斯。他们或担忧约翰逊可能带领英国“无协议脱欧”，或对首相高级顾问多米尼克·卡明斯不满。

5人在8日一次气氛“烦躁”的内阁会议上向约翰逊提出多项质疑。摩根提及一份据信由卡明斯撰写并向媒体披露的备忘录，建议执政党保守党在“脱欧”谈判失败以后“立刻”主张离开欧盟。她认为备忘录内容以及向媒体“放风”的“事实”引人担忧。

按照《泰晤士报》的说法，约翰逊在会上似乎对备忘录一无所知。

史密斯则提及备忘录另一项建议，即英国退出与支持“脱欧”延期的欧盟成员国的安全合作。史密斯在会议结束后经由“推特”宣布：“威胁取消与爱尔兰的安全合作不可接受。”

巴克兰在会上赞同史密斯的观点，同时就北爱地区可能重新获得直接管辖权表达“严正关切”。考克斯则提出，如果“脱欧”协议谈不妥而首相拒绝“脱欧”延期，他便辞职。汉考克对是否支持“无协议脱欧”举棋不定。

按照英国《卫报》的说法，约翰逊7月就任首相时要求全体阁僚承诺支持“无协议脱欧”，但一些人私下担忧他有意规避9月初生效的“本法案”。“本法案”由最大反对党工党议员希拉里·本发起，要求首相如果10月19日以前无法达成新“脱欧”协议，便致信欧盟申请“脱欧”延期至明年1月31日。

路透社报道，一名首相府人士先前告诉英国《旁观者》周刊，如果“脱欧”谈判破裂，英国政府将对欧盟采取激进立场，“不会进一步磋商毫无意义的延期”，要么10月31日“无协议脱欧”，要么在议会提前选举后“无协议脱欧”。《卫报》报道，这名消息人士据信是卡明斯。

一名不愿意公开身份的阁僚告诉《泰晤士报》，政府策略应由内阁制定，而非“未经选举上任的官员”。另一名阁僚说，如果约翰逊把“无协议脱欧”作为议会选举核心主张，“相当多数量”的保守党下院议员将请辞。

按照英国《金融时报》9日发布的人数，至少50名保守党下院议员有意“反水”。一些议员正考虑以“较温和的‘脱欧’个人纲领”参加选举，甚至避免以保守党竞选人身份参选。（海洋）（新华社专特稿）

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