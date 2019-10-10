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遭美“抛弃” 库尔德人或求助叙利亚政府和俄罗斯

2019年10月10日08:22  来源：新华网
 

　　遭美国政府“抛弃”后，一些叙利亚库尔德人员说，可能寻求叙利亚政府或俄罗斯方面支持，阻止土耳其进军库尔德人控制区。

　　叙利亚库尔德当局成员巴德兰·吉亚·库尔德8日告诉路透社记者，如果美军撤出叙利亚东北部库尔德控制区，库尔德方面将“不得不考虑所有选项”，“可能会与大马士革或俄罗斯方面磋商，以填补（美军撤离所留）真空或阻止土耳其的进攻”。

　　俄罗斯卫星通讯社援引库尔德民主进步党高级成员艾哈迈德·苏莱曼的话报道，“时间紧迫，最好的选项是与大马士革达成协议”。

　　以库尔德武装为主体的“叙利亚民主军”高级领导人马兹卢姆·科巴尼·阿卜迪告诉美国全国广播公司，与政府军联手对抗土耳其军队“是我们的选项之一”。

　　美国总统唐纳德·特朗普与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安6日通电话。美国白宫随后宣布，土耳其即将向叙利亚北部库尔德武装控制区发起军事行动，美军将撤出这一地区。

　　叙利亚库尔德武装由美方扶持，土方认定这一武装是“恐怖分子”，多次警告将越境打击，在叙土边境设立“安全区”。

　　“叙利亚民主军”7日批评美方“背后捅刀”。“美国先前多次保证，不会允许土耳其在这一地区发起任何军事行动，”“叙利亚民主军”发言人说，“（美方）声明让我们猝不及防，可以说在背后捅了一刀。”

　　特朗普7日承认库尔德武装与美军“并肩作战”，但强调美方提供了“大笔金钱和大量装备”，“现在是让我们撤出这些荒唐、无止境战争的时候”，“土耳其、欧洲、叙利亚、伊朗、伊拉克、俄罗斯和库尔德人将必须把事情搞定”。

　　他在社交媒体“推特”写道：“我们只打对我们有好处的仗。”

　　特朗普同时在推文中警告土耳其方面，如果他认定土方举动“过度”，他将“彻底摧毁”土耳其经济。他稍后在白宫说，他告诉埃尔多安，如果土方在库尔德控制区作出“不人道”举动，土方经济将面临沉重打击。

　　土耳其副总统福阿德·奥克塔伊8日说，土方“不会为威胁所动”，将就国家安全事务自主作出决定。

　　俄罗斯外交部8日发表声明，说外交部长谢尔盖·拉夫罗夫与土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢通电话，“详细讨论”叙利亚局势发展，“尤其关注叙利亚东北部局势”。

　　伊拉克媒体鲁道新闻网披露，拉夫罗夫7日在伊拉克库尔德自治区访问期间，库区领导人呼吁俄方保护叙利亚库尔德人。

　　叙利亚副外长费萨尔·梅克达德欢迎库尔德武装方面与政府和解。叙利亚《祖国报》8日刊登对梅克达德的采访，后者说库尔德武装遭美方“玩弄”“抛弃”，而“国家欢迎她的所有孩子”，“我们建议那些迷途的人重回国家，因为国家是他们的归宿”。

　　梅克达德说，叙利亚政府将捍卫全部领土，不允许任何领土遭侵占。（完惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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