土耳其对叙利亚北部地区展开地面军事行动

新华社安卡拉10月9日电（记者施洋 郑思远）土耳其国防部9日晚宣布，土耳其军队已对叙利亚北部的库尔德武装展开地面军事行动。

土耳其国防部在社交媒体上说，作为“和平之泉”行动的一部分，土耳其军队和“叙利亚国民军”已开始在叙利亚北部幼发拉底河以东地区发动地面进攻。

土耳其一名军官告诉新华社记者，在进行数小时空袭和炮火攻击后，土耳其军队已通过4条路线进入叙利亚边境城镇拉斯艾因和泰勒艾卜耶德。

土耳其阿纳多卢通讯社报道说，土军战机在叙利亚北部幼发拉底河以东地区摧毁部分库尔德武装目标。

另据叙利亚通讯社报道，土耳其的炮击和空袭已造成叙东北部哈塞克省卡米什利、代尔巴西耶、拉斯艾因等地8名平民死亡、20名平民受伤。

土耳其总统埃尔多安本月5日表示，土耳其将于近日发起军事行动，以肃清在叙利亚边境地区活动的库尔德武装，并将在叙境内设立“安全区”。美国白宫6日表示，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军会撤出相关区域。9日早些时候，埃尔多安宣布土耳其武装部队当天对叙北部的库尔德工人党等武装发起代号为“和平之泉”的军事行动。

叙利亚政府一直认为美国和土耳其在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，并对此表示谴责。（参与记者：汪健、郑一晗）

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