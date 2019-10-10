没有任何力量能够阻挡中国前进（环球热点）

庆祝新中国成立70周年大会上受阅的维和部队方队。

新华社记者 李 响摄

“没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。”近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上发表的重要讲话，成为全球各大媒体竞相报道的热点，同时出现的还有新时代人民军队的英姿和国产最新武器装备。

军人们挺拔威严的身姿，整齐有力的步伐，尽显中国军威。全新亮相的武器装备，彰显中国军事实力。昂首自信的中国让世界刮目相看。

阅兵吸引全球目光

阅兵当天，世界各国的媒体纷纷在首页重点区域、甚至头条位置进行特别报道。

这几日，习近平主席掷地有声的话语，登上各大外媒的显要位置。菲律宾通讯社网站10月1日刊载《习近平：没有任何力量能够撼动中国地位》长篇文章，以“中国不会谋求霸权”“改变中国命运的70年”“生态环境保护”等6个小标题，详细介绍了70年来新中国走出了正确的发展道路，取得了伟大的发展成就。

拉丁美洲通讯社在首页即时新闻区，对习近平在庆祝新中国成立70周年大会上的讲话作了全文摘编。此外，该通讯社的首页也刊登了一篇题为《中国，大国崛起年鉴》的文章，文章详细梳理了1949年至2019年中国大事记。

“阅兵成为中国向外部世界展示军事实力和发展的重要组成部分。”俄罗斯新闻社在报道新中国成立70周年庆祝活动时这样表示。塔斯社也在首页重要位置连发3篇文章报道了庆祝新中国成立70周年大会，重点关注了本次阅兵展示的各项武器装备，并对群众游行的相关细节做了介绍。

英国广播公司网站头条开设图文直播页面，实时更新新中国成立70周年阅兵消息。直播页面提及，庆祝大会上象征56个民族的56门礼炮鸣放70响，响彻云霄。

法国《费加罗报》网站首页头条聚焦新中国成立70周年阅兵，内文介绍了阅兵流程，并提及民众对阅兵的期待。德国《每日镜报》也在首页头版位置对新中国成立70周年阅兵进行了报道。

中国的邻国印度也对这场国庆阅兵活动颇为关注。《印度时报》国际版块头条以《中国国庆70周年大阅兵彰显经济和军事实力》为题，详细介绍了庆祝新中国成立70周年大会的流程。《印度快报》也在首页关注了庆祝新中国成立70周年阅兵，称这是对中国人民民族自豪感的肯定。

新型装备凸显实力

国庆70周年阅兵活动中，装备方阵备受瞩目。受阅的580台（套）装备，全部是国产现役主战装备，40%为首次亮相。其中近些年来广受全球关注的“东风-41”洲际弹道导弹、巨浪二潜射弹道导弹、“东风-17”高超音速战略导弹终于亮相，向世界展示了中国建设“一流军队”的成果，引起国际社会广泛关注。

美联社10月1日报道，华盛顿和其他地方的军事规划者们关注中国展示的新型导弹技术，尤其是中国军方展示的“东风-17”导弹。

作为中国战略核力量的重要支撑，“东风-41”洲际战略导弹吸引了全世界的目光。法新社称，解放军在阅兵活动上展示了最新的武器装备，包括“东风-41”战略核导弹。“中国希望展现自己的军事现代化、政治团结和保护自身利益的决心。”报道援引一名分析人士的话说。

美国有线电视新闻网用图文直播了中国阅兵式的全过程。报道称，此次阅兵的一大亮点是“东风-41”首次公开亮相，这款强大的洲际弹道导弹被认为是今后几年中国火箭军武器库中的“中流砥柱”。“东风-41”由导弹发射车运载，具有高机动性，提高了生存能力和操作灵活性。美国智库战略与国际研究中心导弹防御项目认为，“东风-41”射程可达1.5万公里，能够搭载10枚独立瞄准目标的核弹头。

从积贫积弱到拥有日益强大的国防力量，中国通过此次阅兵活动发出了大国自信的信号。英国《卫报》报道称，1949年10月1日中华人民共和国成立时，中国刚经过内战，如此贫穷，只好让17架飞机在阅兵式上飞了两遍。今天中国是一个主要的世界大国，精心筹备的庆典展示了中国的经济和军事力量。

美联社10月1日报道指出，这次活动凸显了中国武器技术的迅速发展，阅兵展示出中国正成为一支不断壮大的全球力量。

世界为中国喝彩

国庆70周年，中国的庆祝仪式盛大恢弘，折射出中国在政治、经济、社会和科技等方面的发展成果，外媒对此纷纷点赞。

日本《每日新闻》10月1日发表社评称，就像拿破仑的预言一样，“沉睡的雄狮”苏醒了，中国70年来的发展震撼了世界。曾经是全球最贫穷国家之一的中国成为“世界工厂”，这样的发展值得在人类史上大写一笔。

《日本经济新闻》10月3日发表社论称，中华人民共和国成立70年来，特别是1978年改革开放以来，中国人民的生活水平显著提高。伴随着经济的高速发展，中国一跃成为世界第二大经济体。中国发展之迅猛，令全世界为之惊叹。

中国的国际影响力进一步得到世界认可。俄罗斯《生意人报》网站10月2日刊登题为《伟大的中国梦》一文指出，中华人民共和国的影响力已全面铺开，它不只变得更富影响力，吸引力也与日俱增，并将海内外华人紧密团结起来。这正是国家发展的战略所在，也可以概括为“伟大的中国梦”。

中国的发展道路受到国际舆论肯定。希腊《中希时报》刊载国际智库组织欧中发展研究中心主席阿玛利娅·马提亚的文章称，新中国成立70年来，在中国共产党的领导下，中国创造的伟大成就令整个世界为之侧目。中国富强起来并前所未有地站在了世界舞台的中央，十分了不起。

从“一带一路”倡议到人类命运共同体理念的提出与践行，中国的和平崛起为世界经济繁荣和人类文明发展贡献了中国智慧和中国方案。70年风雨兼程，伟大中国为世界增添无限绚丽光彩。

德国《法兰克福评论报》网站日前发表中国问题专家弗兰克·泽林的评论文章称，中国现在已经是全球最强大、最有创新精神的国家之一，西方国家已经认识到，这个东方大国的崛起意味着一个划时代的变迁。中国在近几十年里的发展速度在世界历史中是独一无二的。

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