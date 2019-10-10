“我从文学里读懂中国”（众生相）

雅拉参加第十三届中华图书特殊贡献奖颁奖仪式。

雅拉展示获得的“中华图书特殊贡献奖”证书。

雅拉在阅读中文书。

（图片由雅拉本人提供）

今年8月20日，31岁的埃及青年女翻译家雅拉·艾尔密苏里在北京获得了国家新闻出版署颁发的“中华图书特殊贡献奖”证书，这是中国政府面向海外设立的出版最高奖项。在接受本报采访时，雅拉把这本证书放在茶几上摊开，红色的国徽耀眼醒目，左边是英文贺词，右边写着中文翻译，旁边放着两三本还未拆封的中国图书。

获奖后，雅拉在北京也没闲着。她跑到三里屯的书店，搜寻最新出版的文学作品。从文学作品中，雅拉慢慢读懂了中国。翻译作家毕淑敏《世界上最缓慢的微笑》后，雅拉感受到了汶川地震幸存孩童对生活的热爱；翻译陆文夫的《美食家》后，雅拉了解了中国艺术的精细。

“翻译是一种跨文化对话。”在雅拉看来，翻译家要跨越语境、文化、表达的“三座大山”，努力“让读者接近作者，力求拉近阿拉伯文化与中国文化之间的距离。”

亲身感受中国变化

离开北京前，雅拉去报刊亭买了一本《读者》杂志。7年前，她在中国发表的第一篇翻译小说《我的父亲母亲》刊印在《读者》杂志上。那时她在山东师范大学国际交流学院的汉语言专业已经学习了一年，即将返回埃及开罗的艾因夏姆斯大学。

“我最初接触中文，是源于父亲的启发，他说中国发展很快，你可以了解一下这个国家。”在艾因夏姆斯大学初次接触汉语，雅拉觉得那是一个个结构复杂的方块，一横一捺变化之中衍生出了不同的意思。

从中国作家的作品中，雅拉能感受到中国的变化，而当她来到中国，这些变化显得有血有肉了。高楼耸立，高铁飞驰，随处都可以移动支付。一次，她去初中课堂交流，底下坐着十三四岁的初中生，当雅拉问学生们爱看什么书后，让她惊讶的是，学生回答不仅有中国的名著，还包括很多外国文学作品。在北京的书店里，她深夜入店时仍能看到老人、小孩、青年人坐在地上，捧着书，安静地读着。

体味中国文艺魅力

中国的美食、艺术是精细的，这点雅拉从陆文夫的小说《美食家》中体味到了。

《美食家》写了不少菜谱。雅拉记得一段西瓜盅的描述着实精彩：那是选用四斤左右的西瓜一只，切盖，雕去内瓤，留肉约半寸许，皮外饰以花纹，备用。再以嫩鸡一只，在汽锅中蒸透，放进西瓜中，合盖，再入蒸笼回蒸片刻，即可取食。食时以鲜荷叶一张衬于瓜底，碧绿清凉，增加兴味。

这是主人公朱自冶背诵的食谱。雅拉在网络上查找了中华美食的视频，试图了解工序复杂的做菜流程，也曾想着自己尝试一下做做中国菜。

中国的美食是极为讲究的。雅拉曾在北京吃过烤鸭，朋友教她先拿起一张面皮，夹上蘸了酱的鸭肉，放上小菜，一裹，一下子塞进嘴里。“《美食家》里朱自冶对美食的追求，我好像能体会了。”雅拉笑道。

《美食家》翻译作品被评为埃及文学新闻报翻译大赛一等奖。有朋友看了这本小说后告诉雅拉：“原来中国的美食是这样的，和我们在电影里看到的是不一样的。”读书网站上，有人在书籍下留言：“我们看了这本小说后更加了解中国的社会变化了。”

在读中国古代诗歌时，雅拉第一次知道了中国的戏曲。趁着来北京交流的机会，她曾去小院子听了一场昆曲。台上演员衣着鲜丽，妆容华美，随着戏鼓声咿咿呀呀地唱着，身边的老人也跟着小声地哼唱。虽听不懂在唱什么，但雅拉觉得“这音乐是讲究的”。

为了更好理解中国文化，雅拉养成了听中文广播，看中文杂志、报纸的习惯。有一次，有一位著名诗人的诗歌中写到了“庄子”，她与诗人邮件联系，询问“庄子”是指人物还是村庄的意思。几次交流后，受到启发的雅拉找了与庄子相关的书籍，虽然看不懂原文，但从注解里可以理解大意。

“每一次翻译中国文学作品，都是进一步了解中国文化的过程。”雅拉翻译中国文学作品已7年有余，余华的《两个人的历史》、陆文夫的《美食家》、苏童的《关于冬天》、冯至的《十四行诗》等经过她的翻译一一呈现给了阿拉伯读者。

雅拉发现，阿拉伯国家的出版社越来越重视中文翻译作品的出版。有很多阿拉伯青年人爱上了中国的《西游记》。去年，中国的科幻小说作家刘慈欣去阿联酋迪拜举办读者交流会时，现场坐满了人。“我能感受到，中国文学作品和中国文化已经越来越受欢迎了。”雅拉说。2018年11月，她到中国参加了“丝路传统与东方书写——中阿作家交流对话会”，探讨中国图书如何更好地在阿拉伯国家翻译出版。

既读中国古代文学作品，也读中国现代文学作品，雅拉常有一种穿越的感觉。这种感觉，雅拉在北京的胡同里也常能体会到。告别大城市的喧闹，走进斜斜窄窄的胡同，她看到斑驳的旧门前停着老式自行车，蹬着三轮车的大爷慢悠悠地往前骑，摇着扇子的街坊四邻围在树旁下象棋。她喜欢这份幽静。

(责编：马昌、曹昆)