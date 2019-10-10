10月5日，讲述“慰安妇”受害者经历的纪录片《绕道》在日本神奈川县川崎市举行首映活动。92岁的韩国“慰安妇”受害者李玉善乘坐轮椅出现在活动现场。在当天的首映会上，容纳180人的房间挤得满满当当，不少日本媒体对活动进行了报道。

据悉，《绕道》由记录李玉善等韩国“慰安妇”受害者集体生活的“分享之家”过去近20年的视频剪辑而成，今年6月在韩国首次公开放映。

强征“慰安妇”是日本军国主义在二战期间犯下的反人类罪行。1993年8月4日，日本内阁官房长官河野洋平代表日本政府发表了有关“慰安妇”问题的“河野谈话”，承认二战期间日军强征“慰安妇”，并对此表示道歉和反省。但此后日本政界一直存在着否认“河野谈话”的举动和声音。《每日新闻》10月5日称，安倍政府虽然表示继承“河野谈话”，但是否认二战期间日军强征“慰安妇”。

日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至在接受本报记者采访时表示，作为曾遭受侵华日军强征“慰安妇”制度蹂躏的受害者李玉善，此次来日本时所说的每句话都十分直接而有力。“处于强制状况下要求道歉和赔偿是理所当然的。日本政府否认强征‘慰安妇’的言论不可接受。”

当天放映会由一个名为“从川崎来解决‘慰安妇’问题的市民之会”的日本市民团体举办。该市民团体负责人木濑庆子在接受本报记者采访时表示，“为了让日本政府明确承认强征‘慰安妇’历史事实，我们将一直努力下去。强征‘慰安妇’作为历史事实不容否认。希望日本政府尽快明确承认强征‘慰安妇’事实，并向‘慰安妇’受害者诚挚道歉谢罪，并进行赔偿，只有这样日本才能赢得亚洲各国人民的理解与信任，才能卸下沉重的历史包袱，日本人民才能赢得国际社会的尊重。”

“正视历史，才能避免悲剧重演。”石田隆至表示，李玉善之所以从韩国乘飞机到日本进行控诉，是因为她受的伤害并未结束，日本国内依然有人在否认强征“慰安妇”的历史事实。“希望日本政府能够在铁证面前承认强征‘慰安妇’的历史，并真诚道歉，还这些老人们一个公道。”石田隆至说。

（本报东京10月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月10日 17 版）

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