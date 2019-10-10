10月7日，第四届中法文化论坛在法国南部城市尼斯开幕，中法各界嘉宾300余人出席。本届论坛以“文化吸引力，合作新动力”为主题，中法各界代表将围绕文化多样性、中欧中法影视交流、中法旅游产业合作等议题展开深入交流。

“法中两国都是文明大国，尊重和理解文化上的差异将两国人民的心拉得更近。”法国前总理拉法兰在致辞中表示。作为论坛联合法方主席，他分享了自己多年来与中国人民交往的故事，并强调法中两国应在文化领域继续加强沟通交流，进一步深化伙伴关系。

中国驻法国大使卢沙野在致辞中说，文化作为沟通人们心灵的纽带，发挥着不可替代的作用。在当前形势下，中法应本着“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，在加强文明对话、促进世界文化多样性方面发挥更大作用，为破解困扰世界和平发展难题提供方案。

中国在法国开设17所孔子学院和1所孔子课堂，法国在中国设立15所“法语联盟”，法国同中国建立了102对友好城市和省区，中国公民2018年赴法旅游人数达230万人次……数字背后是中法两国人民间丰富多样的合作交流形式和相互了解与学习的渴望。中法建交以来，文化交流在两国关系发展中扮演了不可或缺的重要角色。2014年中法双方成立高级别人文交流机制以来，两国交流与合作的水平不断提升，领域不断拓展。在两国元首的推动下，“中法文化旅游年”、丝绸之路展、博物馆合作等一大批项目纷纷落地，中法人文交流正翻开新的篇章。

“中国是一个极具吸引力的美丽国度，越来越多的法国人在了解中国之后爱上中国和中国文化。”法国文化部长弗朗克·里埃斯特说，法中两国都是文化遗产大国，近年来两国在文化遗产保护方面开展了卓有成效的合作。未来无论是电影、文学，还是建筑、展览，法中“联合出品”的成果将会越来越多，为深化两国文化交流创造更多条件。

本届论坛还将举办多场平行分论坛和会议，探讨新形势下中法人文领域全方位合作的新的吸引力与动力。“当今世界信息高度发达，文化的形式更加丰富多样。我们希望通过深入交流进一步创新合作形式、挖掘合作潜力，架起更多法中民众沟通的桥梁，让法中文化交流更加精彩纷呈。”尼斯市长克里斯蒂安·埃斯特罗西表示。

（本报尼斯10月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月10日 17 版）

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