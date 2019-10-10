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“为欧中人文交流提供广阔舞台”

本报驻比利时记者  张朋辉

2019年10月10日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　中国驻欧盟使团日前在布鲁塞尔舒曼广场举行“中国日”活动，吸引了大批观众。“光影黑盒”“互动工坊”“特色展演”“人气美食”等丰富多彩的活动，为当地民众带来沉浸式的体验，整场活动人气“爆棚”。参加活动的欧洲民众表示，通过“中国日”感受到了传统与现代的中国，他们对中华人民共和国成立70年来取得的成就感到震撼，希望欧中关系越来越好。

　　本次活动以“中国客厅”为核心，包括木版水印、剪纸等丰富多彩的活动，可看、可听、可感，参与性、互动性强，给观众带来了独特的文化体验。爱丽丝专门从鲁汶赶来参加“中国日”活动，她体验了各种项目后兴奋地说：“中国就像一盒五彩缤纷的巧克力。为传统又现代的中国点赞！”

　　除了艺术展示，还有3D打印、全息电影、VR视频展示北京、上海等城市风貌；现场的大屏幕滚动播放新中国成立70年来的发展成就；北京2022年冬奥会、中国国际进口博览会、全民体育和中欧体育交流的视频和图片引人注目。

　　比利时健身气功协会带来的太极拳表演颇具专业水准。协会主席皮埃尔是一名律师，他的妻子在巴黎学习过中医，女儿在北京体育大学求学。皮埃尔介绍说，全家都是“中国粉丝”，自己开设了一所气功学校，每周来练习的学员超过200人。

　　比利时作曲家、利尔音乐学院教授汗·弗林托普带着他的学生们表演了“丝绸之路交响乐”——这是他今年6月专门创作的交响曲。弗林托普在音乐中融入了“丝绸之路”沿线国家不同风格的元素，用音符讲述文明互鉴的故事。弗林托普告诉记者：“欧中交往需要马可·波罗式的探索精神。民众之间加强了解是欧中关系长远发展的基础，共建‘一带一路’为欧中人文交流提供广阔舞台。”

　　“中国日”活动的火爆，从一个侧面反映了近年来中欧人文交流和中欧关系的发展。欧盟委员会农业与农村发展委员霍根说，欧盟和中国深化经济合作对双方都有利，欧中在投资和服务贸易等领域有很大发展潜力。欧盟将同中国成为一道应对全球挑战的伙伴。明年欧中将迎来建交45周年，新一届欧盟委员会将继续推动欧中关系发展。

　　欧盟对外行动署亚太总司总司长维冈表示，欧中关系是全方位的，欧方愿意继续同中方推动欧中关系向前进，不断取得实实在在的成果。

　　中国驻欧盟使团团长张明表示，中欧作为两大文明发祥地，自古以来源源不断地为人类发展进步贡献智慧和力量。应对当今世界层出不穷的挑战与风险，钥匙往往就藏在悠久历史与传统文化中。中方愿意与欧方一道携手努力，将中欧关系推向“更快、更高、更强”。

　　（本报布鲁塞尔电）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月10日 17 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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