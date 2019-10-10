在世界园艺史上留下深刻的“中国印记”

10月9日，2019年中国北京世界园艺博览会闭幕式在北京举行。图为演员在节目“花开无界”中表演。

新华社记者 翟健岚摄

10月9日，2019中国北京世界园艺博览会在长城脚下、妫水河畔落下帷幕。162天美轮美奂、精彩纷呈的“绿色盛宴”和人文交流画卷，创造了多个世界园艺史“之最”——本届世园会堪称展现内容最全、展示效果最好、办会影响最大的世园会。世园会举办期间，共有110个国家与国际组织参加，举行了3284场不同形式的活动，近千万人次游客入园参观。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，北京世园会将在世界园艺史上留下深刻的“中国印记”，它的成功举办，有力阐释了中国绿色发展理念，将对全球绿色发展起到引领作用。

“为我们了解世界园艺文化提供了一个绝好的机会”

北京世园会不仅是花的海洋，更是交流对话的平台。

“被花朵守护着的小世界”，拉脱维亚女孩安泽这样生动地描述自己眼中的世园会。安泽和世园会结缘，缘于在“中国—中东欧国家文化艺术嘉年华”上担任主持人。第一次走进园区，她和来自中东欧12个国家的演职人员就被园区的美丽震撼。“坐上电瓶车才发现，怎么走都到不了尽头。”几天在国际园区往返，让安泽忙碌又欣喜。“国际园区就像是一个缩小版的世界，不同的国家都在展示自己的自然风光和人文景观，同时来自不同国家的人们之间还相互交流互动。”

因为需要从植物中获得设计灵感，来自英国利物浦的工程师安德里·博塔科是世界各地园艺、花卉展览的常客。在北京世园会上，他被中国各个省市区园区、展厅各不相同的设计风格吸引。中国传统园艺的杰出代表盆景尤其让他喜爱，拿着相机拍个不停。“世园会为我们了解世界园艺文化提供了一个绝好的机会。”

千姿百态的国际园区和展厅可谓是异彩纷呈，有的注重展示自然风光和风土人情；有的注重推介绿色商品和特色产业；有的注重宣扬先进环保科技和发展理念。巴基斯坦莫卧儿花园、柬埔寨巴戎寺等世界名胜都在世园会呈现。美观、低碳、舒适等理念在这里得到了很好体现。

国际园艺生产者协会秘书长提姆·布莱尔克里夫多次称赞：“这是最好的一届世园会。”各国际参展方普遍认为，北京世园会将在世界园艺史上留下深刻的“中国印记”，成为今后办好A1类世园会的标杆。

“北京世园会成为推动园艺产业国际合作的重要平台”

世园会不但为游客们留下了美丽的照片和精彩的回忆，也有力促进了各国人民友好交流和双边经贸关系深入发展。

阿塞拜疆展园园长纳敏·亚卡洛娃回忆，因为中国游客对于阿塞拜疆手工艺人作品的热情，世园会开幕刚刚半天里，展厅里的纪念品商店就“告急”了，花卉油画图案丝巾、石榴图案的手工皮包等多款商品都销售一空。这让她又意外又感动。

塔吉克斯坦农业部长萨托利·伊扎土罗介绍，塔吉克斯坦展区平均每天有2.3万人参观，这一数字中蕴含着农业、生态领域合作的机遇，可以为塔中之间正在发展壮大的农产品贸易起到促进作用。

泰国驻华大使比利亚·针蓬表示，参加北京世园会是一个向国际社会展示泰国风情，增强对泰国农产品质量和信心，以及宣传泰国旅游景点和文化风俗的重要机会，也为泰国各部门通力合作提升旅游、商品和服务品质提供了重要机会。泰国愿与中国在可持续发展方面进行更加密切合作，携手共创美好世界。

“在北京世园会上，吉尔吉斯斯坦展园向观众展示了一个自然风光美丽、历史文化遗产丰富、倡导‘绿色’发展的国家形象。”吉尔吉斯斯坦展园园长阿扎特·尔克巴耶夫介绍说，世园会期间，大量关于吉尔吉斯斯坦园区的报道刊登在中国各大主流媒体和网站上，引起了广泛关注。

南非园艺协会会长黛比·史密特告诉本报记者，“北京世园会成为推动园艺产业国际合作的重要平台，将为全球应对气候变化提供中国经验。中国在绿色发展领域的举措值得世界各国学习”。

“中国在促进全球绿色产业发展方面发挥了引领作用”

博塔科近年多次到访中国的不同城市，对中国在环保、绿色发展方面做出的努力深有感触。“保护环境是全人类的大工程，中国一直积极参与，从来没有落后。”

摩洛哥前经济与财政大臣法塔拉·瓦拉卢也有同感。每次到中国，感受最大的就是日新月异的变化，除了城市的面貌不断变化外，中国的生态文明建设也在发生积极和可喜的变化，天更蓝、水更清、草更绿。“中国的生态建设成就斐然，令人赞叹”，瓦拉卢说。

意大利国际事务研究所专家洛伦佐·克兰托尼表示，世园会的成功举办表明，中国政府一直在努力践行“绿色发展”理念，并取得了巨大的成就。在克兰托尼看来，中国致力于“生态文明建设”旨在引领中国乃至全世界走向更绿色的未来，为此中国采取了从发展可再生能源到开展植树造林在内的各种措施。“中国展现出的领导全球能源结构转变的决心正让中国在全球环境治理中扮演至关重要的角色。”克兰托尼表示。

巴西里约联邦大学公共政策学教授埃米尔·萨德对本报记者表示，中国成功举办世界园艺博览会，标志着中国在推动经济高质量增长、保护环境上又迈出了坚实的一步，也是中国促进国际交流合作的又一例证。“通过提出和宣传绿色倡议、生态主题，搭建贸易和合作平台，中国在促进全球绿色产业发展方面发挥了引领作用，正像在很多其他领域发挥的作用一样。”

布莱尔克里夫期待北京成为绿色城市的典范。他表示：“北京世园会所阐释的绿色发展理念一定能传导到世界各个角落。”

（本报北京、约翰内斯堡、开罗、罗马、里约热内卢10月9日电 记者曲颂、贺勇、陈尚文、万宇、黄培昭、叶琦、朱东君）

《 人民日报 》（ 2019年10月10日 17 版）

(责编：牛镛、曹昆)