2019年全国“敬老月”活动启动

人民网北京10月8日电 全国老龄委8日在京举行以"孝老爱亲 向上向善"为主题的2019年全国“敬老月”宣传活动和启动仪式。全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国残联、中国老龄协会共同向社会发出《孝老爱亲倡议书》。

“老吾老以及人之老”在中华大地世代相传。新中国成立以来，我国老龄事业取得了长足发展，翻开了新的历史篇章。明年中国将全面建成小康社会，全国60岁以上的老龄人口也将超过2.5亿。

70年来，在党中央、国务院的高度重视和有关方面的共同努力下，我国老龄事业发展取得了举世瞩目的历史性成就，养老保险制度逐步完善，基本养老保险覆盖超过9.5亿人，养老服务体系建设有序推进，养老床位超过735万张，老年人的健康服务水平稳步提高，人均预期寿命从建国初期35岁提高到2018年的77岁，老年人合法权益得到保障，全社会孝亲敬老的氛围日益浓厚，广大老年人的幸福感、获得感明显增强。

目前我国企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平进一步提高，有1800多万老年人纳入城乡低保，390多万特困老年人纳入特困救助供养。但是养老保障方面还有短板，在尚未脱贫的1000万人口当中，老年人占24.6%，因病致贫、因病返贫的老年人占32.7%。我们要聚焦老年人基本养老医疗需求，加大投入力度，织密筑牢养老社会保障网，加强农村低保制度与扶贫开发政策的衔接，引导子女自觉履行赡养责任，确保到2020年农村贫困老年人全部脱贫，同步进入全面小康社会。

据悉，到2020年，全国所有养老机构都能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。到2022年和2030年，二级以上综合医院设老年医学科比例分别达到50%和90%。加强老年人健康管理，推行健康生活方式，持续开展“老年健康促进行动”，降低65至74岁老年人失能发生率和65岁及以上人群老年痴呆病患病率的增速。开展“老年人心理关爱”项目，为老年人提供心理健康评估和必要的心理干预。聚焦老年患者特别是失能老年患者护理服务需求，增加老年护理服务供给。

国家将加快增强老年人获得感。全面落实社会救助和社会福利政策，将符合条件的1500万困难老年人纳入最低生活保障范围，400万特困老年人纳入政府供养；经济困难老年人高龄津贴和服务补贴制度、失能老年人护理补贴制度基本实现省级全覆盖，惠及近3600万老年人。到2022年，力争全国所有街道至少建有一个具备综合功能的社区养老服务机构，解决老年人在家门口养老的需求。完善养老护理体系，努力解决大城市养老难问题。

落实《公共租赁住房管理办法》，对符合条件的困难老年人优先安排分配公租房，帮助367万60岁以上老人解决了住房困难，调整1.8万套公租房项目用于养老服务。此外开展老旧小区居家养老设施适老化改造研究，会同有关部门就无障碍建设和改造政策进行研究，积极推动对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行适老化改造。

国际经验表明，老年人的人均医疗健康花费是年轻人的5-8倍。发展医养结合，为老年人提供连续的健康管理与医疗服务，既是适应人口老龄化与建设健康中国2030的主要举措，也是推进供给侧结构性改革、发展健康养老产业、拉动消费、促进就业和投资的重要抓手。

中国老年保健医学研究会成立了五个老年慢病专科医联体，有837家基层卫生组织参与，定期培训800多位基层骨干，专家手术带教200多次，建立12个不同年龄老年人血常规等健康指标参考值标准和5个老年慢病专科的临床分级诊疗转诊标准，这些工作惠及了8个省市、1200多万老年慢病人群。

中信银行将也加入“幸福年华”老年服务体系，为老年人办实事、解难题。今年将在国内首推申请人年龄提升至70岁的老年专属信用卡等金融产品，帮助老年朋友财富保值增值和传承；同时将在业内首推老年“健康银行”，为老年客户提供由全国三甲医院医生、7×24小时电话家庭医生和中信银行白金顾问，共同组成的服务团队，老年人可通过拨打热线电话、微信建群的方式，解决碰到的医疗健康、金融理财等多方面问题。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)