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三名科学家分享2019年诺贝尔化学奖

2019年10月09日21:47  来源：新华网
 
原标题：三名科学家分享2019年诺贝尔化学奖

　　新华社斯德哥尔摩10月9日电（记者和苗　付一鸣）瑞典皇家科学院9日宣布，将2019年诺贝尔化学奖授予来自美国的科学家约翰·古迪纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和日本科学家吉野彰，以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。

　　据诺贝尔化学奖评选委员会介绍，轻巧、可充电且能量强大的锂离子电池已在全球范围内被应用于手机、笔记本电脑、电动汽车等各种产品，并可以储存来自太阳能和风能的大量能量，从而使无化石燃料社会成为可能。

　　上世纪70年代，惠廷厄姆发现了一种能量丰富的材料，这种由二硫化钛制成的材料可以嵌入锂离子，所以可被用作锂电池中的阴极。古迪纳夫推测，如果用金属氧化物来替代金属硫化物制造阴极，电池将具有更大的潜力。经过系统研究，他在1980年证明了嵌入锂离子的氧化钴可以产生4伏的电压。

　　在古迪纳夫研制出的阴极基础上，吉野彰1985年开发出了首个接近商用的锂离子电池。他并未使用活泼的金属锂做阳极，而是使用了焦炭，这种碳材料可以像氧化钴一样提供容纳锂离子的空间。锂离子在阴阳极之间运动产生电流。

　　一个轻巧耐用、在性能下降前可充放电数百次的电池由此产生。自1991年首次进入市场，锂离子电池彻底改变了人们的生活。这种电池奠定了无线、无化石燃料社会的基础，对人类具有极大益处。

　　值得一提的是，三位科学家均已70岁以上。其中，1922年出生、现任教于美国得克萨斯大学奥斯汀校区的古迪纳夫已97岁，打破了诺贝尔奖获得者的最大年龄纪录。三人中年龄最小的日本旭化成公司名誉研究员吉野彰今年也已71岁。

　　吉野彰在发布会的电话连线中说，“好奇心是驱使我开展研究的动力”，气候变化是当今非常严峻的挑战，锂离子电池能为解决这一问题提供很大帮助。

　　今年诺贝尔化学奖奖金共900万瑞典克朗（约合91万美元），将由三名获奖科学家平分。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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